Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được các chủ đầu tư tập trung triển khai nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng. Với những khó khăn về nhân lực, giá vật liệu xây dựng, vấn đề xử lý chất thải và thủ tục đầu tư, tỉnh đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, yêu cầu các chủ đầu tư huy động nguồn lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển NƠXH.

Nhiều dự án chậm tiến độ

Ông Trần Quang Ngọc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, toàn tỉnh có 16 dự án NƠXH đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư với tổng quy mô 21.965 căn. Trong đó, 9 dự án đang triển khai thi công với quy mô 12.054 căn; 4 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị thi công với 4.789 căn và 3 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các dự án chưa đồng đều, nhiều công trình vẫn đang trong giai đoạn thi công móng, phần thân hoặc hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Thi công nhà ở xã hội CT-01 Khu đô thị An Bình Tân.

Trong số các dự án đang thi công, Dự án NƠXH tại Khu đô thị mới Bình Sơn - Ninh Chử (K2) được triển khai đúng tiến độ. Dự án có quy mô 2.291 căn NƠXH, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư. Đến giữa tháng 11, tại khu NƠXH NOXH-01, tòa B1 đã thi công đến cột, dầm sàn tầng 15, đang triển khai sàn tầng kỹ thuật và hoàn thiện xây thô một số tầng. Tòa A2 đã thi công kết cấu phần thân đến tầng 11; các tòa A1, A3-C1 đang triển khai những hạng mục xây dựng theo kế hoạch. Riêng khu NOXH-02 đang thực hiện thủ tục giao đất, khu NOXH-03 đang xin phép xây dựng.

Trong khi đó, nhiều dự án có quy mô lớn tại khu vực Nha Trang vẫn chưa đạt tiến độ theo chỉ tiêu được giao. Dự án NƠXH CT-01 có quy mô 772 căn, hiện mới gần hoàn thành dầm sàn tầng 1 tòa CT1A và đang thi công cột, vách tầng 1 tòa CT1B. Tại Dự án NƠXH CT-02 (936 căn), các nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu đài, giằng móng tại một số tòa nhà và sàn tầng 1, tầng 2 ở các tòa còn lại. Dự án NƠXH Vĩnh Hải có quy mô 872 căn, hiện tòa A đang thi công tầng 5, tòa B thi công tầng 3.

Một số dự án khác cũng gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Dự án NƠXH Hưng Phú II với 1.062 căn mới thực hiện khoảng 35% khối lượng cọc khoan nhồi, trong khi phải khảo sát bổ sung địa chất để xác định giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công phù hợp. Dự án NƠXH OXH-02 với 1.215 căn đang thi công cọc khoan nhồi đại trà. Dự án NƠXH HHO-05 (Hacom Galacity) đã hoàn thành thi công cọc và đang đào móng tầng hầm. Đối với Dự án NƠXH CT-04, công trình đang triển khai thi công khoan cọc nhồi.

Tiến độ thực hiện các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH của tỉnh trong năm 2026. Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã hoàn thành 515 căn tính theo khối lượng sàn thô, dự kiến đến hết năm đạt 1.547 căn. Tuy nhiên, theo cách xác định của Bộ Xây dựng, căn hộ chung cư được tính hoàn thành khi công trình cất nóc. Với cách tính này, dự kiến chỉ có 467 căn tại Dự án NƠXH K2 được tính hoàn thành trong năm nay. Vì vậy, UBND tỉnh đã đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu từ 1.500 căn xuống còn 467 căn. Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Gỡ vướng để đẩy nhanh thi công

Qua rà soát, Sở Xây dựng xác định những khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ các dự án là giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công tăng, thiếu lao động thi công và một số vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng. Đặc biệt, việc xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải và khoáng sản dôi dư đang ảnh hưởng đến quá trình thi công tại một số công trình.

Hiện nay, có 5 dự án NƠXH gặp vướng mắc liên quan đến bãi đổ chất thải rắn xây dựng, gồm CT-02, Vĩnh Hải, Hưng Phú II, HHO-05 và CT-04. Để tháo gỡ, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý trước mắt và lâu dài. Theo đó, sở đề xuất các chủ đầu tư phân loại chất thải rắn xây dựng ngay tại công trường, xử lý bùn thải đạt yêu cầu trước khi đưa đến bãi chôn lấp Lương Hòa theo phân kỳ, công suất tiếp nhận còn lại và khi được UBND tỉnh cho phép. Về lâu dài, ngành xây dựng đã hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất dự án thu gom, phân loại, xử lý chất thải xây dựng và tái chế sản xuất vật liệu không nung tại khu vực này. Đối với khoáng sản dôi dư phát sinh trong quá trình thi công, Sở Công Thương đang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh những khó khăn tại công trường, công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án cũng còn vướng mắc. Đối với Dự án NƠXH tại Khu tái định cư Thành Hải có quy mô 1.352 căn, Sở Xây dựng đang nghiên cứu phương án xử lý kiến nghị chấm dứt thực hiện đầu tư xây dựng dự án để báo cáo UBND tỉnh. Tại Dự án NƠXH Nha Trang với quy mô 3.200 căn, các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chuyển mục đích sử dụng đất đang được triển khai; Sở Xây dựng đang xem xét các văn bản liên quan đến việc thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong liên danh nhà đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Sở Xây dựng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng tháng, từng tuần đến khi hoàn thành, bàn giao dự án; định kỳ báo cáo tiến độ trước ngày 5 hằng tháng. Với những công trình đã hoàn thành phần móng, chủ đầu tư phải tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công phần thân và hoàn thiện công trình. Những dự án đang thi công phần móng cần khẩn trương giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật, xử lý chất thải, khoáng sản dôi dư để bảo đảm tiến độ. Riêng các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết đồng thời những thủ tục thuộc thẩm quyền, nhất là giao đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng và giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện sớm khởi công dự án.

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Mới đây, tại cuộc họp về tiến độ các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh, đồng chí TRẦN HÒA NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi sát tiến độ từng dự án, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu NƠXH năm 2026 ở mức cao nhất; báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện theo cả phương pháp tính cũ và phương pháp tính mới để Trung ương xem xét, đánh giá. Đối với những dự án đã được bàn giao mặt bằng nhưng chưa thi công, cần làm rõ nguyên nhân, yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chỉ tiêu năm 2027 phải được xây dựng sát thực tế, bảo đảm tính khả thi, giao cụ thể đến từng dự án, địa phương, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.