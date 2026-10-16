Các dự án năng lượng tạo động lực cho kinh tế Quảng Ninh

Phối cảnh nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh: TTXVN phát

Những bước đi mang tính chiến lược này không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đô thị hóa nhanh chóng, mà còn tạo dư địa và động lực quan trọng thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

Theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg về viêc phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, tại Quảng Ninh hiện có 4 dự án năng lượng trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực công thương. Tiêu biểu là dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với quy mô công suất 1.500 MW và tổng vốn đầu tư lớn.

Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch với diện tích 41 ha cho nhà đầu tư triển khai. Dự kiến khi đi vào vận hành trong giai đoạn 2029–2030, nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Đây là nguồn bổ sung năng lượng quan trọng, giải quyết hiệu quả bài toán nguy cơ thiếu hụt nguồn điện tại khu vực miền Bắc trong những năm tới.

Nhằm mở rộng không gian phát triển cho ngành năng lượng, ngày 15/10 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đã có buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với liên danh nhà đầu tư nghiên cứu dự án Nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2 tại phường Cửa Ông. Dự án có quy mô 118 ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1,93 tỷ USD, bao gồm 2 tổ máy công suất 750 MW với sản lượng điện dự kiến đạt 9 tỷ kWh/năm.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, địa phương cam kết sẽ vận hành các thủ tục hỗ trợ đầu tư một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch điện, rà soát hạ tầng dùng chung giữa các dự án theo đúng quy hoạch.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển dịch năng lượng xanh trong xu thế phát triển bền vững, Quảng Ninh đã chủ động thu hút và triển khai hàng loạt dự án năng lượng tái tạo. Thành phố đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 4 dự án năng lượng sạch với tổng công suất 365 MW và tổng vốn đầu tư 15.835 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án đã chính thức khởi công với tổng công suất 315 MW và tổng nguồn vốn 13.471 tỷ đồng.

Các dự án năng lượng tái tạo trọng điểm đã và đang triển khai trên địa bàn bao gồm: Dự án Điện gió Quảng Ninh 1 có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư 7.290 tỷ đồng, được khởi công ngày 23/4/2026; dự án Nhà máy Điện mặt trời Đầm Hà có công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư 1.638 tỷ đồng, khởi công ngày 19/12/2025; dự án Điện rác tại thành phố Hạ Long có công suất 15 MW, tổng vốn 4.543 tỷ đồng, khởi công ngày 19/12/2025 và dự án Nhà máy Điện gió Quảng Ninh 4 có công suất 50 MW, tổng vốn 2.364 tỷ đồng, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2026.

Bên cạnh các dự án tập trung quy mô lớn, mô hình điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng được địa phương khuyến khích phát triển rộng rãi, hiện đã đưa vào vận hành phát điện khoảng 55 MW. Năm 2026, Quảng Ninh kế hoạch tiếp tục hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 9 dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện mới với tổng công suất 670 MW, tổng vốn đăng ký khoảng 21.526 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ công trình, ngành sản xuất và phân phối điện của Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng điện sản xuất trên địa bàn ước đạt 28.527,45 triệu kWh, đạt 104,36% so với kịch bản đề ra và tăng 9,58% so với cùng kỳ năm trước.

Để tạo thêm dư địa và xung lực phát triển mới cho giai đoạn tới, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đã chính thức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét, bổ sung 15 dự án nguồn điện với tổng công suất lên tới 14.925 MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII).

Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào vận hành hiệu quả các dự án năng lượng không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn củng cố vững chắc năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và đóng góp quan trọng vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng cũng như tăng trưởng chung của cả nước.