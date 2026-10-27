Các dự án luật trong lĩnh vực an ninh: Thể chế hóa chính sách bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội

Có nhiều điểm mới, tích cực, toàn diện

Cho ý kiến góp ý vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) (XLVPHC), Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đánh giá, việc sửa đổi Luật lần này là rất cần thiết. Trong nội dung dự thảo luật sửa đổi lần này có nhiều điểm mới, tích cực, toàn diện và đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn xã hội đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên thảo luận Tổ 2

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, điểm nổi bật thứ nhất đó là, dự thảo Luật lần này đã bổ sung quy định không XPVPHC đối với các trường hợp được loại trừ trách nhiệm hành chính theo quy định khác của pháp luật có liên quan. Ví dụ như rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo; hay như hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân. "Tôi cho rằng, quy định này đã thể chế hóa được chính sách bảo vệ người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm; bảo vệ người chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” - Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu.

Điểm nổi bật thứ hai, theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp là đã bổ sung một số quy định mới về XLVPHC trên môi trường điện tử. "Tôi cho rằng đây là những quy định có tính cải tiến rất lớn, tạo hành lang pháp lý buộc và thúc đẩy việc ứng dụng KH-CN và chuyển đổi số vào XLVPHC; qua đó cũng tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội" - Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chỉ rõ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại thảo luận Tổ

Bên cạnh ưu điểm nổi bật, Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng có các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật. Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị bổ sung thêm "Biện pháp thay thế XLVPHC" vào phạm vi điều chỉnh. Theo dự thảo Luật, phạm vi điều chỉnh của luật là "Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính". Đại biểu đề nghị sửa thành "Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp xử lý hành chính và biện pháp thay thế XLVPHC"; nghĩa là bổ sung thêm thành tố thứ 3 là "biện pháp thay thế XLVPHC".

"Tôi cho rằng, nội hàm của biện pháp này có tính tương đối độc lập, có đối tượng điều chỉnh là "người chưa thành niên vi phạm hành chính", có chế tài áp dụng riêng là "nhắc nhở, giáo dục dựa vào cộng đồng và biện pháp quản lý tại gia đình", đồng thời phải được áp dụng theo trình tự, thủ tục cụ thể. Với lý lẽ trên, tôi đề nghị bổ sung "biện pháp thay thế XLVPHC" vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật - Phó Giám đốc Công an TPHCM lý giải.

Về hình thức xử phạt tiền, theo dự thảo Luật, đối với địa bàn thuộc các thành phố thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đường thủy... Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, quy định này cần phải được nghiên cứu và đánh giá kỹ thêm. Bởi lẽ, thực tế Luật XLVPHC hiện hành cũng đã có quy định này, tuy nhiên theo đại biểu, thực tế từ lúc luật ban hành cho đến thời điểm này, chưa có HĐND thành phố nào trong cả nước ban hành Nghị quyết để thực thi điều luật này. Đại biểu cho biết, trừ Thủ đô Hà Nội, HĐND thành phố đã có quy định nhưng không phải thực hiện điều luật này mà là áp dụng theo Luật Thủ đô. Hiện tại TPHCM cũng đang xây dựng Nghị quyết để thực hiện nhưng áp dụng theo Luật Phát triển đô thị.

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đối với các thành phố còn lại trong giai đoạn hiện nay chưa phù hợp để áp dụng, và thực tế nếu cứ mỗi thành phố áp dụng một kiểu quy định khác về mức phạt vi phạm hành chính thì sẽ gặp nhiều bất cập khi thực thi. "Nếu quy định như trên, tôi đề nghị cần phải tính toán quy định thêm chức danh, thẩm quyền xử phạt kéo theo, nếu không cũng sẽ không áp dụng được" - đại biểu góp ý.

Chung quan điểm, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy (Đoàn ĐBQH TPHCM) cho rằng, thực tiễn xử phạt vi phạm nồng độ cồn và giao thông cho thấy việc tăng mức phạt có thể tạo ra chuyển biến rõ rệt trong hành vi của người dân. Đại biểu dẫn chứng, hiện nay người tham gia các cuộc nhậu đã chủ động từ chối uống rượu, bia nếu phải lái xe; những người cùng bàn cũng khó ép nhau uống như trước, bởi ai cũng ý thức được trách nhiệm khi tham gia giao thông. "Tôi nghĩ rằng với trình độ tuân thủ pháp luật của người dân nước ta ở thời điểm hiện nay, chúng ta cần chấp nhận việc nâng mức phạt lên cao hơn để tăng tính răn đe", đại biểu Trần Thị Diệu Thúy phát biểu.

Cũng đồng tình với Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đại biểu Diệu Thúy cho rằng cơ chế đặc thù về thẩm quyền quyết định mức phạt cao hơn của HĐND thành phố không nên áp dụng quá rộng chỉ vì địa bàn thuộc thành phố mà cần dựa trên tiêu chí khách quan về yêu cầu quản lý và đặc điểm kinh tế - xã hội. Đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất ngay trong Luật nguyên tắc xác định mức phạt khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, rà soát thêm cơ chế miễn, giảm tiền phạt trong trường hợp khó khăn khách quan theo điều kiện chặt chẽ, đồng thời quy định rõ mức phạt tối đa theo lĩnh vực và giới hạn thẩm quyền của từng chức danh, chủ yếu chức danh Trưởng Công an cấp xã.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại thảo luận Tổ

Cần bịt "lỗ hổng" trong bảo vệ an ninh dữ liệu

Góp ý về Luật An ninh dữ liệu, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị nên có quy định về bảo vệ an ninh dữ liệu trong chuyển giao dữ liệu.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đánh giá, dự thảo lần này đã quy định nhiều nội dung về nguyên tắc, biện pháp, cấp độ, mật mã an ninh, mật mã kháng lượng tử, chuyển dữ liệu xuyên biên giới, quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu... "Nội dung quy định như vậy cũng khá nhiều và khá đầy đủ. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy thiếu một nội dung rất quan trọng, trong khi đó hoạt động này diễn ra rất thường xuyên, đó là dự thảo Luật hiện tại chưa có quy định nội dung về bảo vệ an ninh dữ liệu trong chuyển giao dữ liệu" - Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp góp ý.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng chỉ ra thực tế hiện nay, việc chuyển dữ liệu giữa các bộ phận trong cùng một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hay giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với nhau là hoạt động diễn ra rất thường xuyên. Chẳng hạn như trong những thời gian qua, chúng ta đã thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, đây được coi một cuộc cách mạng quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp...

Vì vậy, đã có nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc cấp trung gian được sáp nhập, kết thúc hoạt động. Trong quá trình này, việc chuyển giao dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũ và mới, giữa các bộ phận trong cùng một đơn vị... được tiến hành rất nhiều từ Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, trong hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại của các doanh nghiệp, dữ liệu cũng được chuyển giao, truyền đưa qua lại rất thường xuyên.

Chính vì vậy, theo đại biểu, việc thiếu quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu trong khâu "chuyển giao dữ liệu" sẽ tạo khoảng trống pháp lý, từ đó có thể tạo "lỗ hổng" trong bảo vệ an ninh dữ liệu. Điều này là hết sức rủi ro và nguy hiểm, vì các đối tượng, nhất là tin tặc, tội phạm có thể triệt để khai thác "lỗ hổng" này để tấn công, xâm nhập, đánh cắp, xâm phạm dữ liệu, từ dữ liệu chuyên ngành, cho đến dữ liệu cá nhân.

Thực tế thời gian qua, việc trao đổi, mua bán dữ liệu cá nhân diễn biến rất phức tạp trên không gian mạng, nhiều hội nhóm kín trên mạng xã hội, hay các diễn đàn ngầm, trang web... đã rao bán rất nhiều tệp dữ liệu của người dùng, từ thông tin, dữ liệu cá nhân cơ bản, như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, số CCCD, đến thông tin, dữ liệu nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học...

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá hàng chục vụ chiếm đoạt, mua bán dữ liệu trái phép, với hàng trăm triệu bản ghi dữ liệu cá nhân bị chiếm đoạt thuộc nhiều lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, năng lượng, bảo hiểm, viễn thông...

"Từ những vấn đề trên, tôi rất mong muốn và đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào luật nội dung quy định về bảo vệ an ninh dữ liệu trong chuyển giao dữ liệu. Trong quy định đó, cần nêu rõ các trường hợp chuyển giao, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan. Có như vậy, dự thảo Luật An ninh dữ liệu mới bao quát đầy đủ, toàn diện việc bảo vệ an ninh dữ liệu trong suốt vòng đời, tránh tạo "mắt xích yếu" hay lỗ hổng pháp lý” - Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị.