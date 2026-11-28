Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 7 luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an xoay quanh những nội dung trọng tâm, tác động của các luật cũng như kế hoạch của Bộ Công an để sớm đưa các luật vào cuộc sống, khắc phục những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Phóng viên (PV): Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Cục trưởngcó thể đánh giá tầm quan trọng của việc Quốc hội khóa XVI vừa thông qua các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo tại Kỳ họp thứ 2?

Trung tướng Phạm Công Nguyên: Các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới thể hiện trên một số phương diện, cụ thể:

Thứ nhất, đã thể chế hóa đầy đủ những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, giữ vững trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn xã hội, kiến tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội ổn định, minh bạch.

Thứ hai, khắc phục những chồng chéo, bất cập, cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, phù hợp với thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch, thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Thứ ba, thể hiện rõ định hướng đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ.

Trung tướng Phạm Công Nguyên.

PV: Sự đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật của Bộ Công an được thể hiện như thế nào trong các dự án luật, thưa Cục trưởng?

Trung tướng Phạm Công Nguyên:Thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, các dự án luật đã quán triệt cần phải có sự đột phá mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, cụ thể như:

Chuyển từ tư duy quản lý nặng về tiền kiểm sang tư duy quản lý hiện đại, gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cốt lõi của sự đổi mới này là giảm thủ tục nhưng không buông lỏng quản lý; phân cấp mạnh hơn đi đôi với xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm kiểm soát hiệu quả. Qua đó, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực phát triển, vừa giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Các luật tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, ổn định lâu dài, quyền và nghĩa vụ của công dân, giao Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết những nội dung mang tính kỹ thuật, quy trình hoặc thường xuyên biến động.

Đồng thời, bảo vệ người đổi mới, dám nghĩ, dám làm thông qua quy định giảm, miễn trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung, rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát hoặc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.

PV: Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Xin Cục trưởng phân tích những điểm mới nổi bật của 2 luật này?

Trung tướng Phạm Công Nguyên:Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về tội phạm, như: Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội đối với 10 tội danh; quy định cụ thể hơn về khái niệm chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với 26 tội danh; bổ sung quy định 11 tội danh mới và một số hành vi phạm tội mới tạo cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi nguy hiểm cho xã hội mới phát sinh ở các lĩnh vực kinh tế; công nghệ thông tin, mạng viễn thông,… Đồng thời, bộ luật bỏ 3 tội danh mà tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi không đáng kể hoặc không có quy định để áp dụng thống nhất.

Bộ luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hình phạt, như: Bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ quy định 4 tội danh có hình phạt tử hình; bỏ quy định về hình phạt cấm huy động vốn, đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với pháp nhân thương mại; cơ bản nâng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga giải đáp câu hỏi của các phóng viên tại Tọa đàm trao đổi thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, do Cục Truyền thông CAND tổ chức tháng 8/2026.

Bộ luật đã bổ sung về các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, như: Bổ sung trường hợp không coi là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây thiệt hại trong thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; loại trừ trách nhiệm hình sự trong những trường hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung; mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng vũ trang...

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan điều tra nhằm hoàn thiện quy định về hệ thống tổ chức cơ quan điều tra bảo đảm tinh, gọn, khoa học phù hợp với mô hình tổ chức thực tế của bộ máy nhà nước. Đồng thời, việc phân định rõ thẩm quyền, gắn quyền hạn với trách nhiệm, tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra góp phần phòng ngừa lạm quyền, hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

Luật cũng đã sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của các cơ quan này trên thực tế.

Cùng với đó, luật sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên và cơ chế phân công của Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Sửa đổi quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động điều tra hình sự nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động điều tra hình sự, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm hoạt động điều tra được tổ chức khoa học, kịp thời.

PV: Những điểm mới đáng chú ý nhất của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) là gì, thưa Cục trưởng?

Trung tướng Phạm Công Nguyên: Điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) vừa được Quốc hội khoá XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2 tập trung vào những nội dung như: Đơn giản hóa trình tự, thủ tục, đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền trong xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; mở rộng các trường hợp được giảm nhẹ và loại trừ trách nhiệm hành chính; nâng thời hiệu xử phạt và mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực có tình hình vi phạm hành chính phức tạp, quy mô lớn, tính chất, mức độ nguy hiểm cao, số lợi bất chính thu được lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của người dân; bổ sung biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền; bổ sung một số biện pháp với chế tài đủ mạnh để ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Cán bộ Công an TP Quảng Ninh tận tụy hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

PV: Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý quan trọng cho quản trị số. Cục trưởng đánh giá như thế nào về những tác động của các luật này trong công tác bảo vệ dữ liệu, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số?

Trung tướng Phạm Công Nguyên:Về Luật Định danh và xác thực điện tử, luật mở rộng phạm vi từ quản lý danh tính con người sang khung pháp lý toàn diện cho mọi đối tượng số như tổ chức, sản phẩm, dữ liệu, tài sản số, giao dịch, sự kiện, hành vi, địa điểm và không gian. Đặc biệt, nguyên tắc “không thu thập lại dữ liệu đã có” và “không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử” giúp giảm tối đa gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, danh tính điện tử, kết quả xác thực điện tử và chứng thư điện tử được công nhận giá trị pháp lý tương đương bản chính, làm nguồn chứng cứ hợp pháp và có cơ chế liên thông quốc tế.

Luật cũng đã chuyển từ công cụ quản lý sang kiến tạo phát triển. Việc định danh điện tử được phân tầng rõ rệt gồm mã định danh quốc gia (bắt buộc đối với các đối tượng do Nhà nước quản lý) và mã định danh tự chủ (do các tổ chức đủ điều kiện cấp theo nhu cầu thị trường). Luật cũng quy định bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử quốc gia và liên kết tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử đó trong các lĩnh vực chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, bưu chính…và các lĩnh vực khác có rủi ro cao hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý quan trọng. Đồng thời, các quy định của luật thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới

Về Luật An ninh dữ liệu, điểm mới căn bản của luật là lấy mức độ tổn hại có thể xảy ra làm căn cứ phân dữ liệu thành 5 cấp độ rủi ro về an ninh dữ liệu. Chủ quản dữ liệu phải tự xác định cấp độ và chịu trách nhiệm áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng ngay từ khâu thiết kế, xuyên suốt vòng đời dữ liệu. Nhà nước chủ yếu thực hiện hậu kiểm và chỉ tiền kiểm đối với dữ liệu, hệ thống có rủi ro cao theo quy định của luật. Nhờ đó, nguồn lực bảo vệ được tập trung vào nơi sự cố có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhất.

Trong phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, luật gắn cảnh báo sớm với trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục sự cố và bảo toàn dấu vết điện tử. Đối với kinh tế số, việc tích hợp hồ sơ đánh giá tác động giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ. Khi chuyển, xử lý dữ liệu cấp độ 1 và cấp độ 2 xuyên biên giới, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật chuyên ngành và được miễn thủ tục theo luật này. Đối với Chính phủ số, luật yêu cầu kiểm soát mục đích chia sẻ và xác định trách nhiệm của bên tiếp nhận đối với dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên. Như vậy, một hồ sơ có thể đi qua nhiều cơ quan để giải quyết một thủ tục nhưng ở mỗi khâu đều xác định được ai chịu trách nhiệm bảo vệ. Sự rõ ràng đó giúp người dân yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ công và giao dịch trên môi trường số.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 7 luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

PV: Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ triển khai những giải pháp gì để bảo đảm các luật sớm đi vào cuộc sống, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn?

Trung tướng Phạm Công Nguyên:Để bảo đảm các đạo luật mới do Bộ Công an chủ trì soạn thảo sớm đi vào cuộc sống một cách đồng bộ và hiệu quả, Bộ Công an sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bộ sẽ khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật để xác định nhiệm vụ, phân công, thời gian hoàn thành cụ thể đến các bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương để thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tập trung nguồn lực xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với luật, bảo đảm không tạo ra "khoảng trống pháp lý" khi luật có hiệu lực.

Đồng thời, nhanh chóng biên soạn các tài liệu và kịp thời tổ chức tập huấn chuyên sâu, thống nhất nhận thức trong triển khai thi hành các luật, bảo đảm các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm vững quy định, áp dụng thống nhất pháp luật và hạn chế sai sót trong quá trình thực thi. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định của các luật phù hợp từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông chính thống trên báo chí, truyền hình với các nền tảng số, mạng xã hội (bằng các sản phẩm trực quan, sinh động, dễ tiếp cận).

PV: Xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng!