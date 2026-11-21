Ngày 21/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026, mở ra hơn 7.600 cơ hội nghề nghiệp thuộc hơn 40 nhóm vị trí công việc cho người lao động địa phương. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Đông đảo doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên... tham dự ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong ba ngày (21 - 23/11), thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề cùng hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động tham gia.

Theo Ban tổ chức, ngày hội quy tụ hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đơn vị đào tạo nghề, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khu vực điều hành chuyển đổi số.

Chương trình tập trung vào bốn hoạt động trọng tâm gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp; kết nối cung - cầu lao động và ứng dụng công nghệ số trong giao dịch việc làm.

Ghi nhận tại các gian hàng, đông đảo người dân chủ động tìm hiểu thông tin về mức lương, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026.

Ông Nguyễn Quốc Khởi (ngụ xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, ông đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng cho người thân. Theo ông, thông qua các điểm giao dịch trực tiếp, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, đối chiếu và lựa chọn công việc phù hợp.

Quan tâm đến thị trường lao động quốc tế, anh Trần Văn Hải (ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) cho biết: "Thông tin xuất khẩu lao động hiện nay rất nhiều nhưng khó kiểm chứng. Việc tiếp cận các đơn vị được cấp phép ngay tại ngày hội giúp người lao động yên tâm hơn trước khi lựa chọn và quyết định".

Cà Mau hiện có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 lao động, đạt 101% kế hoạch năm 2026. Trong đó, hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 72% chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, nhóm ngành xây dựng và hạ tầng giao thông ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm phục vụ các công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu thị trường lao động tại ngày hội.

Đại tá Hoàng Duy Cường, Bí thư Đảng ủy Ban Trường Sơn Nam (Binh đoàn 12) thông tin, đơn vị hiện có gần 900 lao động thi công trực tiếp tại Cà Mau, trong tổng số khoảng 6.000 cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm nhiệm vụ tại khu vực.

Thời gian tới, Binh đoàn 12 tiếp tục tuyển dụng số lượng lớn kỹ sư xây dựng thuộc các chuyên ngành cầu đường, giao thông, sân bay, bến cảng; kế toán xây dựng, lái xe, lái máy và thợ vận hành cọc khoan nhồi, trạm trộn bê tông…

Theo đại tá Hoàng Duy Cường, người lao động tham gia thi công các dự án trọng điểm như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường nối ra cầu vượt biển Hòn Khoai được hưởng mức thu nhập ổn định, cùng đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động, được bố trí chỗ ở và hỗ trợ sinh hoạt phí.

Đại tá Hoàng Duy Cường, Bí thư Đảng ủy Ban Trường Sơn Nam (Binh đoàn 12).

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, ngày hội hướng tới mục tiêu kết nối khoảng 50 doanh nghiệp với hàng nghìn học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp. Đồng thời, chương trình chú trọng tư vấn đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường.

"Thông qua ngày hội, tỉnh Cà Mau kỳ vọng thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với năng lực của lao động địa phương, đặc biệt là lao động nông thôn và sinh viên mới ra trường, góp phần ổn định an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", ông Nhứt nhấn mạnh.