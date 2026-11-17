Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông tại khu vực phía nam tỉnh. Dự kiến, cuối năm 2026, có 2 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; đồng thời nhiều dự án trọng điểm sẽ được khởi công trong năm 2027, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương hoàn thành các dự án đang triển khai

Theo báo cáo của BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường từ xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) đi ngã tư Tà Năng (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành 95% giá trị hợp đồng. Dự án có chiều dài hơn 41km, tổng mức đầu tư 1.119,8 tỷ đồng, được chia thành 4 gói thầu thi công xây dựng. Đến nay, các đơn vị đã thảm bê tông nhựa khoảng 40,2km, còn 520m (đoạn mái taluy mới tận thu lâm sản) và 300m (trên địa phận tỉnh Lâm Đồng) đang được thi công nền đường, rải cấp phối đá dăm loại 1. Dự kiến, các hạng mục này sẽ được thảm bê tông nhựa và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trong tháng 11-2026.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Cảng biển tổng hợp Cà Ná dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Cảng biển tổng hợp Cà Ná đã hoàn thành Dự án thành phần 1 (đoạn nối từ đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1). Dự án thành phần 2 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná) được khởi công ngày 15-5-2025, có chiều dài 12,86 km, tổng giá trị hợp đồng 208,51 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công cơ bản hoàn thành công tác đào, đắp nền đường và hệ thống thoát nước ngang; hoàn thành cấp phối đá dăm 11,6km, thảm bê tông nhựa 7km, đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng.

Ngoài ra, BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang thi công Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Phan Rang) và Dự án thành phần 3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Ông Phạm Minh Tân - Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, mặc dù thời tiết cuối năm diễn biến bất thường, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 2 của Dự án Đường từ xã Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng và Dự án thành phần 2 thuộc Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Cảng biển tổng hợp Cà Ná trong tháng 12-2026.

Chuẩn bị đầu tư nhiều công trình trọng điểm

Trong giai đoạn 2026 - 2030, BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án, gồm: Tuyến đường động lực kết nối cao tốc Bắc - Nam, sân bay Thành Sơn đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bác Ái; Hạ tầng giao thông liên vùng kết nối từ Cảng biển tổng hợp Cà Ná lên các tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên; Đường nối từ Trung tâm hành chính xã Thuận Nam đến đường nối cao tốc Bắc - Nam (Khu công nghiệp Cà Ná); Nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các phường Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Đô Vinh, Ninh Chử; Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến còn lại của Quốc lộ 27 qua địa bàn xã Lâm Sơn; 3 đoạn tuyến giao thông kết nối nằm ngoài phạm vi Khu công nghiệp Cà Ná; Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 2). Các dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đồng bộ kết nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển du lịch, logistics, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam của tỉnh.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đường từ xã Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng đoạn qua xã Tà Năng.

Trong đó, Dự án Tuyến đường động lực kết nối cao tốc Bắc - Nam, sân bay Thành Sơn đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ có chiều dài 26,3km, đi qua các phường Đô Vinh, Bảo An, Ninh Chử và các xã Xuân Hải, Ninh Hải, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án Hạ tầng giao thông liên vùng kết nối từ Cảng biển tổng hợp Cà Ná lên các tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên có chiều dài hơn 43km, đi qua các xã Anh Dũng, Mỹ Sơn, Phước Hà, Phước Hậu, Phước Hữu và Cà Ná, với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đối với các dự án còn lại, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư; BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà thầu.

Trong cuộc họp mới đây, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Trong đó, phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 2 của Dự án Đường từ xã Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Cảng biển tổng hợp Cà Ná vào cuối năm 2026. Đồng thời, có kế hoạch hoàn thành Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông trong năm 2027. Đối với các khu tái định cư của Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các địa phương cố gắng bàn giao mặt bằng trước ngày 15-12, để bảo đảm tiến độ khởi công và thi công các dự án trong năm 2027. BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh phải chủ động nguồn vật liệu đào đắp, đồng thời bảo đảm năng lực của các đơn vị tư vấn, nhà thầu nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình.