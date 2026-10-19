Các dự án giao thông kết nối tăng tốc tiến độ cùng Sân bay Long Thành

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác tuyến chính từ tháng 5-2026 và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ.

Hệ thống giao thông kết nối đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành và khai thác có hiệu quả Sân bay Long Thành.

Các trục giao thông huyết mạch “nước rút” tiến độ

Theo quy hoạch kết nối giao thông phục vụ khai thác Sân bay Long Thành giai đoạn đầu, hệ thống đường bộ đảm nhiệm vai trò chính. Trong đó, hệ thống các tuyến cao tốc, đường vành đai là những trục giao thông huyết mạch kết nối giao thông đến Sân bay Long Thành với các địa phương lân cận, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cả 4 tuyến cao tốc chính đóng vai trò kết nối giao thông cho Sân bay Long Thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Phan Thiết - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu đều đã được đưa vào khai thác. Trong đó, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang triển khai thi công mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành; tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khai thác tạm tuyến chính.

Riêng nút giao Tân Hiệp kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 chủ trì, phối hợp với VEC và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nút giao; đồng thời khẩn trương trình duyệt bổ sung phương án tổ chức giao thông tại nút giao này. Mục tiêu là bảo đảm kết nối giao thông an toàn, thông suốt giữa các dự án thành phần và kết nối với Sân bay Long Thành cho các loại phương tiện giao thông đường bộ đủ điều kiện được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đối với Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, hiện nay các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Tổng sản lượng thi công của dự án đã đạt gần 73% và các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kết nối và phục vụ giai đoạn vận hành Sân bay Long Thành. Mục tiêu của dự án là cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong quý I-2027.

Đối với Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện nay, các dự án thành phần 2, 3 đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng. Trong khi đó, đối với dự án thành phần 1 do thành phố Đồng Nai đầu tư, theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, sản lượng thi công dự án đã đạt khoảng 98% khối lượng. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án vào khai thác chính thức.

Tương tự, với dự án thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, thành phố Đồng Nai đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành trong quý IV-2026.

Bên cạnh các tuyến cao tốc, vành đai, trong mạng lưới đường bộ kết nối Sân bay Long Thành, đường 25C đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây là trục chính liên vùng, kết nối với đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 để kết nối trực tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Long Thành. Theo UBND thành phố, đối với Dự án Xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, đến nay, sản lượng thi công đã đạt hơn 77%. Dự án đang được phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026 để khai thác đồng bộ với Sân bay Long Thành.

Bảo đảm khai thác đồng bộ các tuyến cao tốc mới hoàn thành

Đầu tháng 10-2026, trong chuyến kiểm tra thực tế các dự án giao thông kết nối và Dự án Sân bay Long Thành, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá: Tiến độ triển khai các tuyến đường bộ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Sân bay Long Thành cơ bản đáp ứng yêu cầu, có khả năng đưa vào khai thác đồng bộ với Sân bay Long Thành. Đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, VEC chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng như đã cam kết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất ngay phương án tổ chức giao thông các tuyến đường cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác trên địa bàn, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữa tháng 10-2026, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đánh giá phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt. Kịp thời đề xuất điều chỉnh để tăng khả năng kết nối với Sân bay Long Thành, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Theo đó, các đơn vị tổ chức thực hiện đúng phương án hiện hành; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến để theo dõi, đánh giá tình hình thực tế. Trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho kết nối giao thông với Sân bay Long Thành và các mục tiêu khác, đơn vị quản lý phải quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó, với Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các đơn vị liên quan phải nhanh chóng hoàn thành các hạng mục còn lại tại các dự án thành phần.