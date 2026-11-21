Sáng ngày 21/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Media Quốc hội

Các cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên ba cực tăng trưởng là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia; địa bàn phát triển du lịch cộng đồng và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội hằng năm về kết quả thực hiện, tổ chức sơ kết sau 5 năm và tổng kết trước khi Nghị quyết hết hiệu lực.

Ưu đãi đầu tư cho các dự án du lịch quy mô lớn

Nghị quyết phân loại dự án được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ thành 4 nhóm, gồm dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ, dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Trong đó, 3 nhóm dự án quy mô lớn phải đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, số lượng lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, khả năng thu hút khách quốc tế, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch.

Đối với dự án có toàn bộ diện tích thực hiện nằm tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, ngưỡng vốn đầu tư và số lượng lao động tối thiểu được giảm một nửa.

Dự án du lịch chất lượng cao được hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án; ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kết nối thị trường.

Đối với dự án du lịch động lực, thu nhập phát sinh từ hoạt động du lịch của các hạng mục du lịch được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đến mức thấp nhất là 10% trong thời hạn 5 năm; được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Ngoài các ưu đãi về thuế suất và tiền thuê đất như dự án động lực, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược được áp dụng thời hạn hoạt động đối với hạng mục du lịch lên tới 70 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong không quá 9 năm tiếp theo.

Các chính sách ưu đãi đặc thù đối với hai nhóm dự án này được thí điểm áp dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, các ngưỡng vốn đầu tư được xác định trên cơ sở tham chiếu pháp luật về đầu tư, phát triển đô thị và quy mô thực tế của các dự án du lịch tổ hợp đã và đang triển khai.

Mức ưu đãi tăng dần theo quy mô dự án nhằm tập trung nguồn lực vào số ít dự án có khả năng tạo đột phá, tránh ưu đãi dàn trải và giảm thu ngân sách lớn.

Mức ưu đãi tối đa về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị quyết tương đương mức ưu đãi cao nhất đang áp dụng đối với dự án tại khu kinh tế, khu công nghệ cao, không tạo mặt bằng ưu đãi mới.

Để kiểm soát việc hưởng ưu đãi, Nghị quyết yêu cầu các dự án du lịch quy mô lớn phải giải ngân tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư và vốn đầu tư các hạng mục du lịch đã đăng ký trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bàn giao đất, bàn giao khu vực biển trên thực địa.

Vốn đầu tư các hạng mục kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và bất động sản không được tính vào ngưỡng vốn tối thiểu dành cho các hạng mục du lịch. Các hạng mục được hưởng ưu đãi phải hạch toán riêng thu nhập, chi phí.

Giảm tiền thuê đất, ưu đãi mô hình kinh doanh du lịch mới

Nghị quyết cho phép thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất phải nộp trong thời hạn 5 năm đối với doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng hạng 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%.

Chính sách chỉ áp dụng đối với phần diện tích đất cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp.

Doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp lữ hành mở đường bay mới hoặc khôi phục đường bay đã ngừng khai thác để đưa khách du lịch đến địa phương; tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP cũng được Nhà nước hỗ trợ. Điều kiện và mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quy định.

Đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới, Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi cho các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển; du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình kinh doanh du lịch mới đáp ứng các điều kiện, tiêu chí quy định được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình này.

Các mô hình phải đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ hoặc phương thức tổ chức kinh doanh có giá trị gia tăng cao, quyền sở hữu trí tuệ và các tiêu chí về giá trị gia tăng, khả năng mở rộng thị trường hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Bên cạnh các chính sách thu hút dự án quy mô lớn, Nghị quyết dành nhóm chính sách riêng cho các dự án du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề quQuy mô vừa và nhỏ, không đặt ra ngưỡng vốn đầu tư hay số lượng lao động tối thiểu.

Các chính sách tập trung hỗ trợ phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực, bảo tồn văn hóa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Ngân sách Trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để phát triển hạ tầng thiết yếu, sản phẩm du lịch đặc thù và du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn khó khăn.

Thí điểm hoạt động vui chơi, giải trí 24/7

Một trong những chính sách khác quy định trong Nghị quyết là cho phép thử nghiệm có kiểm soát hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần đối với các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ, hoạt động kéo dài được áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần thông qua một đầu mối, một lần thẩm định.

Thời hạn thử nghiệm tối đa là 3 năm. UBND cấp tỉnh xây dựng đề án, trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Đối với khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24/7 tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đề án phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi HĐND cấp tỉnh quyết định.

Cơ chế thử nghiệm không áp dụng đối với hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng và đặt cược.

Theo giải trình của Chính phủ, đây là một trong những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Việc thử nghiệm phải gắn với cơ chế kiểm soát rủi ro, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư.

Địa phương có trách nhiệm đánh giá kết quả hằng năm, kịp thời điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro nghiêm trọng.