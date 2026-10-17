Các dự án du lịch 'đắp chiếu', ảnh hưởng khai thác nguồn lực ở Chân Mây – Lăng Cô

Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải đã “đắp chiếu” hơn 6 năm qua. Ảnh: T.An

Vùng ven biển Chân Mây – Lăng Cô được định hướng phát triển thành khu vực kinh tế, du lịch quan trọng của TP. Huế. Nhiều năm trước, khu vực này đã thu hút nhiều dự án du lịch quy mô lớn, với kỳ vọng tạo ra những sản phẩm du lịch góp phần nâng tầm điểm đến.

Thế nhưng, thời gian qua, nhiều dự án du lịch tại đây chậm tiến độ kéo dài. Có thể kể đến các dự án như Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô; Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải; Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô…

Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải đã rơi vào tình trạng “đắp chiếu” suốt hơn 6 năm qua. Bên trong khuôn viên dự án, cảnh quan nhếch nhác; các công trình bị rêu mốc, hư hại và xuống cấp do thời gian dài không được thi công hoàn thiện.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland. Do gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục triển khai, doanh nghiệp đã bàn giao toàn bộ dự án cho Ngân hàng TMCP Việt Á để xử lý thu hồi nợ thông qua hình thức đấu giá.

Sau 5 lần thông báo đấu giá, vừa qua, đã có nhà đầu tư đăng ký và trúng đấu giá tài sản liên quan đến dự án. Hiện nhà đầu tư trúng đấu giá đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Các thiết bị, hạng mục lắp đặt ở khu nhà dự thuộc dự án Minh Viễn Lăng Cô đã xuống cấp, hoen gỉ. Ảnh: S.Thùy

Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải được khởi công từ đầu năm 2016, với tổng vốn đầu tư 750 tỉ đồng, triển khai trên diện tích gần 7ha. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, với hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ tiện ích cao cấp phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ và đến năm 2020 gần như không còn hoạt động thi công. Thời điểm này, các công trình cơ bản hoàn thành phần thô, với khối lượng đạt khoảng 80%.

Cách đó không xa, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô cũng rơi vào tình trạng “trùm mền”, dù các cơ quan chức năng TP. Huế nhiều lần làm việc để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Khu du lịch nghỉ dưỡng này có tổng vốn đầu tư lên đến 368 triệu USD, với diện tích sử dụng đất 102ha. Dự án được cấp phép lần đầu năm 2015 và điều chỉnh vào năm 2018. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 và toàn bộ dự án hoàn thành vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ kéo dài do nhiều nguyên nhân. Ban đầu, dự án vướng mắc về mặt bằng; từ năm 2020, công trình dừng thi công và bị bỏ hoang. Đến tháng 6.2025, dự án mới được triển khai thi công trở lại, nhưng từ tháng 3.2026 lại dừng thi công.

Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô có mức đầu tư lên đến 368 triệu USD nhưng chậm tiến độ nhiều năm. Ảnh: T.An

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu nhà ven biển, chất thải xây dựng tập kết ngổn ngang, các thiết bị được lắp đặt trước đó đã hoen gỉ.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế cho biết, đơn vị đã mời nhà đầu tư làm việc để yêu cầu cam kết tiến độ. Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện, Ban sẽ rà soát, xử lý dự án chậm tiến độ theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tại vùng ven biển Chân Mây - Lăng Cô, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, dẫn đến chậm tiến độ nhiều năm qua. UBND TP. Huế đã báo cáo Ban Chỉ đạo 751, được thành lập theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11.4.2025 của Thủ tướng Chính phủ, để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Chất thải xây dựng nằm ngổn ngang ở các khu nhà dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô. Ảnh: S.Thùy

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế, thời gian qua, các dự án du lịch, dịch vụ tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chịu tác động từ nhiều yếu tố. Sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp khó khăn, chưa phục hồi hoàn toàn; chính sách tín dụng thắt chặt khiến nhiều nhà đầu tư gặp trở ngại về tài chính và huy động vốn.

Bên cạnh đó, một số dự án còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy định pháp luật, phải chờ hướng dẫn tháo gỡ từ các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Hồ Huy Hinh, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế, cho biết: một số dự án du lịch, dịch vụ tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chậm tiến độ kéo dài đã ảnh hưởng nhất định đến quá trình phát triển đồng bộ hạ tầng và hệ sinh thái du lịch của khu vực.

Các dự án chưa hoàn thành, chậm đưa đất vào sử dụng cũng làm giảm hiệu quả khai thác quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng du lịch đã được đầu tư; đồng thời hạn chế khả năng thu hút các dịch vụ hỗ trợ và dự án thứ cấp.

Các dự án du lịch quy mô lớn ven biển Chân Mây - Lăng Cô chậm tiến độ kéo dài ảnh hưởng khai thác nguồn lực trong vùng. Ảnh: T.An

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Huế, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát và làm việc với các nhà đầu tư. Đối với những dự án có năng lực tài chính, Ban yêu cầu cam kết tiến độ và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; đồng thời phối hợp tìm hướng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai theo đúng quy định.

Đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài, không đáp ứng điều kiện triển khai theo quy định, Ban Quản lý sẽ kiên quyết xử lý, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật.

Việc rà soát không chỉ nhằm khắc phục tình trạng đất đai và nguồn lực đầu tư bị sử dụng kém hiệu quả, mà còn góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, dành cơ hội cho những nhà đầu tư có đủ năng lực.