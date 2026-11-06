Các dự án cao tốc Bắc Nam mang về hơn 3.500 tỷ đồng phí

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện nay tổng số lượt xe trên 15 tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông đã tổ chức thu phí kể từ tháng 3/2026 đến tháng 10/2026 đạt 37,5 triệu lượt xe, tổng giá trị thu đạt 3.507 tỷ đồng.

Trong đó, tháng 9 lưu lượng đạt 5.858.921 lượt, tổng giá trị thu đạt 552,79 tỷ đồng; tháng 10 lưu lượng đạt 5.760.042 lượt, tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Các tuyến cao tốc được thống kê gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt

Trước đó, Cục Đường bộ cho biết lưu lượng xe trong tháng 9/2026 có giảm đều trên cả cao tốc và quốc lộ 1 so với tháng 8/2026 (trên cao tốc giảm 14,4% tương ứng 13,6/15,9 triệu lượt xe/tháng, và trên quốc lộ 1 giảm 11,2% tương ứng 6,6/7,5 triệu lượt xe/tháng).

Lý do tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời là các ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Sang tháng 9 là thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường học nên nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến nêu trên giảm.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm thu phí trên cao tốc từ tháng 3/2026, lưu lượng trong tháng 9/2026 cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng (từ tháng 3-2026 đến tháng 9-2026), tương ứng 13,6/13,1 triệu lượt xe/tháng.