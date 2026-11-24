Ảnh: The Wrong Coast

Ariana, một nhà sáng tạo nội dung được biết đến nhiều hơn với tên The Sales Girl trên mạng, đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trên Instagram và Substack nhờ chia sẻ hàng tuần những cẩm nang về các sự kiện giảm giá sample sale liên tục diễn ra tại New York. Tuy nhiên, gần đây cô nhận thấy có sự thay đổi.

Hàng dài người chờ mua sắm giờ xuất hiện ở khắp nơi, không chỉ ở những đợt giảm giá từ các thương hiệu lớn. Mức giảm giá không còn sâu như trước. Danh mục hàng hóa cũng ngày càng bị lấp đầy bởi hàng tồn kho dư thừa thay vì hàng mẫu đúng nghĩa.

Người tiêu dùng thường đến sớm và xếp hàng dài tại các đợt sample sale. Ảnh: Getty Images

"Những người thực sự mê sample sale đang khá bực bội với tình trạng này, nhưng với người mua bình thường thì đây vẫn là giấc mơ, bởi mức giảm 60% còn sâu hơn những gì họ tìm được ở trung tâm thương mại như Saks hay Bergdorf", cô chia sẻ với Business of Fashion. "Văn hóa săn sale đang thay đổi rất nhanh".

GIẢM GIÁ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI SỨC HÚT MUA SẮM

Nhận định của cô cũng được nhiều người đồng tình trên trên TikTok, nơi các nhà sáng tạo tiếp tục dùng các đợt bán hàng thanh lý để làm nội dung, đưa tin về độ dài của hàng chờ và tốc độ di chuyển, lượng hàng và độ đầy đủ size, và dĩ nhiên cả mức giảm giá. Nhận xét gần đây là: sự bùng nổ quá mức của sample sale đang bắt đầu làm suy giảm sức hấp dẫn của chúng.

"Khái niệm sample sale đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của nó", bà Dakota Kate Isaacs, giám đốc chiến lược thương hiệu của Quince, nói. Hồi tháng 8, Quince tổ chức đợt sample sale đầu tiên và chủ ý tập trung vào hàng mẫu thực sự nhằm "đưa nó trở về đúng bản chất".

Tuy nhiên, dù sample sale mang lại mức độ nhận diện thương hiệu rất lớn, dường như một số bên đã bắt đầu thấy mệt mỏi với cơn sốt này. Mùa thu năm nay, The Row đã hủy đợt sample sale thường niên tại New York, sau khi tình trạng hàng chờ kéo dài hàng giờ (có cả những người được thuê xếp hàng hộ) và vô số video tổng hợp lên mạng đạt mức chưa từng có.

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi để tham gia sự kiện sample sale của The Row. Ảnh: Jay Saba

Dù vậy, những người mua trung thành vẫn chưa bỏ cuộc. Theo dữ liệu chi tiêu bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của Bank of America, xu hướng chuyển sang mua hàng giá thấp hơn đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2021, trong đó nhóm hàng may mặc chứng kiến sự dịch chuyển lớn nhất sang các nhà bán lẻ giá rẻ hơn.

Sự dịch chuyển này càng tiếp thêm động lực cho các đợt sample sale quy mô lớn của chính thương hiệu và các đơn vị tổ chức như 260 Sample Sale, đơn vị đã khai trương cửa hàng pop-up đầu tiên tại Washington D.C. vào thứ Tư vừa qua.

Tổng giám đốc 260 Sample Sale - Assaf Azani cho biết lượng khách đến các cửa hàng của 260 Sample Sale tăng 10% trong giai đoạn 2024 - 2025, đồng thời doanh thu kênh trực tuyến từ các đợt sample sale online tăng hai con số trong năm qua. Khoảng cách giữa mức độ phổ biến ngày càng tăng của sample sale và làn sóng phản ứng ngược đang hình thành trên mạng cho thấy loại hình này vẫn đang tiếp tục biến đổi.

Ảnh: 260 Sample Sale

"Năm nay khách hàng khó tính hơn một chút", ông Azani nói. "Thế giới hàng giảm giá đã phát triển rất nhiều, và có thêm nhiều hoạt động bán hàng giảm giá diễn ra trên nhiều kênh, cả trực tuyến lẫn trực tiếp".

KỲ VỌNG VỀ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢM GIÁ TĂNG

Ngày nay, ngay cả khi người tiêu dùng chuyển sang mua hàng giá thấp hơn, kỳ vọng của họ về trải nghiệm mua sắm giảm giá cũng tăng lên. Đặc biệt, khi sample sale đã chuyển từ những sự kiện kín đáo dành cho khách hàng trung thành nhất trở thành "mồi câu" cho nội dung trực tuyến, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm nhiều hơn một mức giảm giá tốt. Việc tổ chức kém, hàng hóa gây thất vọng và sự thiếu quan tâm chung đến hình ảnh thương hiệu có thể biến sample sale thành một trải nghiệm mua sắm tiêu cực, rất dễ bị lan truyền trên mạng.

Vì vậy, nhiều đơn vị vận hành sự kiện sample đang cố gắng hết sức để nâng cao trải nghiệm khách hàng tham dự sample sale, dẫu là chỉ bán “đồ giảm giá”. Ông Azani cho biết công ty tổ chức 260 Sample Sale đã thuê chuyên viên trưng bày hàng hóa để phối đồ cho ma-nơ-canh, thậm chí lập một gian shop-in-shop dạng sàn diễn ngay trong cửa hàng chủ lực tổ chức sample sale.

Ảnh: 260 Sample Sale

Việc minh bạch hơn về lượng hàng, hàng chờ và giá bán trên mạng xã hội cũng giúp giảm bớt vấn đề xếp hàng. Dù việc những người mua đồ sample sale rồi bán lại với mức giá cao là một vấn đề nhức nhối khó tránh khỏi, ông cho biết 260 Sample Sale chủ động đặt vấn đề về giới hạn số lượng mua khi biết một thương hiệu nào đó gửi hàng tới sample sale mà ông đoán rằng sẽ rất thu hút khách mua. Đó cũng là một lý do 260 Sample Sale đầu tư xây dựng chương trình khách hàng thân thiết, thưởng cho người mua thường xuyên bằng các ưu đãi vào cửa sớm.

"Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là áp dụng các chính sách nhằm hạn chế hành vi bán lại đó và thưởng cho những khách hàng trung thành bằng cách cho họ vào cửa trước khi những khách hàng thông thường bước vào khu bán hàng", ông Azani nói.

Sample sale có thể mang lại lợi ích ngay cả với những nhãn hàng vốn đã có mức giá dễ tiếp cận như Quince. Thương hiệu đã thu hút hàng người xếp dài bốn dãy phố trong hai ngày bán và bán hết hàng sớm sáu tiếng so với giờ kết thúc của sự kiện sample sale.

Việc minh bạch hơn về lượng hàng, hàng chờ và giá bán trên mạng xã hội cũng giúp giảm bớt vấn đề xếp hàng. Ảnh: Modern Retail

Bà Dakota Kate Isaacs từ Quince cho biết thêm đợt bán sample sale này tạo cơ hội để khách hàng tương tác trực tiếp với một thương hiệu ưu tiên kênh số, hiện chưa có cửa hàng truyền thống nào. Theo bà, các đợt sample sale sẽ không trở thành hoạt động thường xuyên, vì lo ngại sẽ tạo thói quen khiến khách hàng chỉ mua khi có giảm giá. Tuy nhiên, cơ hội tạo độ phủ trên mạng xã hội và kết nối với khách hàng vẫn khiến chúng đáng được thực hiện.