Các đồng tiền châu Á đương đầu áp lực mất giá mạnh vì dự báo Fed tăng lãi suất

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia.

Đồng USD duy trì đà tăng giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11, đạt mức cao nhất trong khoảng 19 tháng, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào một lộ trình lãi suất cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lực tăng mạnh của USD gây áp lực giảm giá đáng kể lên các đồng tiền ở khu vực châu Á, từ yên Nhật cho tới đôla Đài Loan và rupiah Indonesia.

Những ngày gần đây, các quan chức Fed tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng lạm phát ở Mỹ vẫn cao dai dẳng. Một số vị còn cho biết sẵn sàng ủng hộ mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt.

Dữ liệu lạm phát tháng 10 nóng hơn dự báo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/11 càng củng cố quan điểm này, khiến các nhà giao dịch đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, với khả năng Fed chọn mức tăng lớn 0,5 điểm phần trăm đã lên tới 15% trong phiên ngày 12/11 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Những diễn biến này đã đưa USD tăng giá mạnh trong tuần này.

Phiên 12/11, đồng euro giảm gần 0,3% so với USD, xuống còn 1,10585 USD/euro, thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

USD tăng giá 0,14% so với đồng franc Thụy Sĩ, đạt mức cao nhất trong 1 tháng.

Đồng yên Nhật giảm 0,13% so với đồng USD, xuống còn 159,98 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9, mấp mé mức nhạy cảm 160 yên/USD.

Đồng đôla Australia giảm 0,58% so với USD, xuống còn 0,6808 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1, trong khi đôla New Zealand giảm 0,25% xuống còn 0,5548 USD.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,25%, đóng cửa ở mức gần 103,2 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Ông Eugene Epstein, trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp, nhận định với hãng tin Reuters: “Xu hướng mạnh lên gần đây của đồng USD gần như hoàn toàn dựa trên các kỳ vọng về Fed. Nếu nhìn vào hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang, có thể thấy mối tương quan khá cao với biến động của USD trong vài ngày qua. Bản thân các hợp đồng tương lai này đang ở mức cao, do một là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ mạnh hơn dự kiến và hai là nhiều quan chức Fed đã đưa ra các bình luận theo hướng cứng rắn”.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh trở lại qua ngưỡng chủ chốt 5% trong phiên 12/11. Cuối phiên, lợi suất của kỳ hạn này đạt 5,125%, cao hơn tên 13 điểm cơ bản so với phiên trước.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có độ nhạy cảm lớn với lãi suất Fed - tăng hơn 15 điểm cơ bản, đạt 4,879%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 10 điểm cơ bản, đạt 5,449%.

Ngoài những dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất, việc Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald trump chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm dấy lên kỳ vọng rằng chính quyền ông Trump sẽ có ít dư địa hơn để gây áp lực đòi Fed hạ lãi suất.

Một số ngân hàng Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs, hiện dự báo Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào đầu năm tới, bên cạnh đợt tăng được dự báo sẽ diễn ra vào tháng 12

Ngày 12/11, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề tiền tệ của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura, đã cảnh báo giới đầu tư rằng “còn quá sớm để quên đi” đợt can thiệp hồi mùa hè vừa qua. Cảnh báo này được đưa ra vào lúc đồng yên lại đang tiến gần đến ngưỡng quan trọng 160 yên đổi 1 USD.

Sáng nay (13/11), đồng yên tiếp tục đương đầu áp lực giảm so với USD, giao dịch ở ngưỡng khoảng 159,9 yên/USD.

Nhiều nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của Reuters dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Nhận định này càng được củng cố vào khi dữ liệu được công bố vào ngày 12/11 cho thấy lạm phát bán buôn hàng năm tại Nhật Bản đã tăng tốc trở lại, đạt 7,1% trong tháng 10, cao hơn mức 6,8% của tháng 9.

Trao đổi với với tờ báo Nikkei Asia, ông Lloyd Chan, chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao tại MUFG Global Markets Research ở Singapore, cho biết: "Đồng USD mạnh lên đang trở thành trở ngại chính" đối với các loại tiền tệ châu Á. Ông lưu ý rằng xu hướng tăng của đồng USD, kết hợp với lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn và giá dầu tăng, "khiến bối cảnh ngắn hạn trở nên đầy thách thức đối với khu vực này."

Ngoài các đồng đôla Australia và đôla New Zealand, các đồng peso của Philippines, đôla Đài Loan, và rupiah của Indonesia đều suy yếu so với đồng bạc xanh trong phiên ngày 12/11. Trong đó, đồng rupiah trượt xuống mức thấp kỷ lục so với USD, với gần 18.200 rupiah đổi 1 USD.