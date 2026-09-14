Các dòng sông băng trên dãy Himalaya đang tan chảy nhanh hơn, đe dọa sinh kế hàng triệu người

Kết quả nghiên cứu được đưa ra sau sự kiện sụp đổ của một sông băng trên dãy Himalaya vào cuối tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc. Sự cố này đã gây ra chuỗi sạt lở đất và lũ quét tại các thung lũng bên dưới. Ít nhất 1.300 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 5.300 người mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Nghiên cứu chỉ ra rằng khi các sông băng lùi dần, chúng để lại những hồ băng không ổn định—vốn chỉ được giữ lại bởi các lớp đá vụn và băng lỏng lẻo—nằm ngay phía trên các thung lũng nơi hàng triệu người đang sinh sống.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Systemiq (một công ty tư vấn về phát triển bền vững) phối hợp cùng Integrated Mountain Initiative, Trung tâm Quốc tế về phát triển tích hợp Miền núi (ICIMOD) và Viện Quốc gia G.B. Pant về Môi trường Himalaya của Ấn Độ.

Băng trên đỉnh Everest - Ảnh: Reuters

Nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng mất khối lượng băng tại Himalaya đã gia tăng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây; tuy nhiên, hiện chỉ có 21 sông băng được giám sát trực tiếp tại thực địa trong tổng số khoảng 40.000 sông băng trên toàn khu vực Hindu Kush-Himalaya—một hệ thống núi đồ sộ trải dài qua tám quốc gia từ Afghanistan đến Myanmar.

Gần 200 hồ băng tại Ấn Độ đã được xác định là có nguy cơ cao, trong đó 56 hồ được xếp vào nhóm "nguy cơ rất cao", đặt hàng triệu người dân ở vùng hạ lưu vào tình trạng nguy hiểm.

Các ngọn núi đỉnh phủ tuyết của dãy Himalaya ở khu tự trị Tây Tạng - Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Việc khu vực này tiến gần đến thời điểm lưu lượng dòng chảy sông ngòi ngừng tăng và bắt đầu suy giảm được dự báo sẽ gây ra những tác động sâu sắc đối với an ninh nguồn nước. Do dãy Himalaya đóng góp hơn 20% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ, khu vực này là một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng kinh tế quốc gia, nơi hàng trăm triệu người dân dựa vào để sinh sống.

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 18% diện tích đất liền của Ấn Độ, khu vực Himalaya lại là nơi xảy ra tới khoảng 35% các thảm họa thiên nhiên của cả nước.