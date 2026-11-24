Ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước sinh hoạt và những cảnh báo về hóa chất độc hại đang dần thay đổi thói quen tiêu dùng trên toàn cầu. Thay vì chỉ quan tâm đến công năng hay giá thành, người tiêu dùng ngày càng chú trọng các sản phẩm có khả năng bảo vệ sức khỏe, hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường sống.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những chủ đề liên quan đến lọc nước, làm sạch không khí và chăm sóc cơ thể trước tác động của ô nhiễm thu hút sự quan tâm lớn. Nhu cầu này đang hình thành một xu hướng tiêu dùng mới, thường được gọi là thị trường “thanh lọc”, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ gia dụng và mỹ phẩm.

Một trong những lĩnh vực hưởng lợi từ xu hướng “thanh lọc” là thiết bị xử lý nước sinh hoạt. Nước cứng chứa hàm lượng khoáng chất cao có thể để lại cặn vôi, ảnh hưởng đến thiết bị gia dụng và gây bất tiện trong sinh hoạt. Những lo ngại về tác động của nguồn nước đối với da và tóc cũng thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các giải pháp lọc chuyên dụng.

Thị trường quốc tế ghi nhận sự phát triển của nhiều thương hiệu trong lĩnh vực này. Sans, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị lọc không khí, lọc nước uống và nước tắm, dự kiến đạt doanh thu 100 triệu USD trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 1 triệu USD năm 2020.

Bên cạnh nguồn nước, chất lượng không khí trong nhà cũng trở thành vấn đề được quan tâm. Các hoạt động thường ngày như nấu ăn, nuôi thú cưng hay sử dụng nước hoa đều có thể phát sinh hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong không gian kín.

Trước nhu cầu này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thiết bị lọc không khí. Đơn cử, Dyson giới thiệu dòng máy lọc không khí Find+Follow tích hợp cảm biến thông minh, có khả năng tự động di chuyển và điều hướng luồng khí sạch đến vị trí người dùng.

Không chỉ thiết bị gia dụng, ngành mỹ phẩm cũng chịu tác động rõ nét từ xu hướng tiêu dùng mới. Người mua ngày càng quan tâm đến bảng thành phần, độ an toàn và hiệu quả thực tế thay vì chỉ dựa vào những thông điệp quảng cáo như “tự nhiên” hay “lành tính”.

Một số thương hiệu đã chủ động điều chỉnh công thức sản phẩm để đáp ứng yêu cầu này. Thương hiệu sơn móng 14 Day Mani loại bỏ các thành phần HEMA và TPO khỏi sản phẩm, trong khi K18 thu hút sự chú ý trên TikTok với dòng dầu gội Peptide Detox, hướng đến khả năng loại bỏ cặn khoáng từ nước cứng trên tóc.

Nhìn chung, xu hướng tiêu dùng hướng đến môi trường sống sạch và an toàn đang mở ra dư địa phát triển cho nhiều ngành hàng. Theo dự báo, thị trường công nghiệp “thanh lọc” có thể đạt quy mô 35 tỷ USD trong chưa đầy một thập kỷ tới.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng phát triển sản phẩm dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ thực chất và thông tin minh bạch, thay vì chỉ khai thác tâm lý lo ngại của người tiêu dùng.