Các đồng minh G7 họp khẩn tại Paris, đánh giá tác động từ thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ của ông Trump

Cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Paris ngày 9/11 được xem là phép thử quan trọng đối với quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây, trong bối cảnh đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump vừa chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Những diễn biến mới tại Washington có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine, Trung Đông cũng như quan hệ với các đối tác thân cận.

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Theo Reuters, bốn nhà ngoại giao G7 cho biết cuộc gặp lần này là cơ hội đầu tiên để các đồng minh đánh giá liệu kết quả bầu cử có khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh cách tiếp cận trong các vấn đề quốc tế hay không.

Dù những chiến thắng của đảng Dân chủ được cho là có thể thu hẹp phạm vi hoạt động của Nhà Trắng, các nhà ngoại giao cảnh báo không nên kỳ vọng Mỹ sẽ quay trở lại với chủ nghĩa đa phương truyền thống. Nguyên nhân là bởi chính sách đối ngoại của Washington vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông Trump.

Đáng chú ý, cuộc họp lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xuất hiện cùng các đồng minh kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Rubio hiện được xem là một trong những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Cuộc gặp ban đầu dự kiến tổ chức tại Marseille nhưng đã được chuyển gấp đến Paris vì lý do an ninh, sau nhiều tuần biểu tình trên khắp nước Pháp. Ngoài Mỹ và nước chủ nhà Pháp, nhóm G7 còn có Anh, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Đại diện Ukraine, Saudi Arabia, Ai Cập, Hàn Quốc và Brazil cũng tham dự.

Ukraine là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự. Cuộc họp G7 diễn ra ngay trước các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi vào ngày 10/11. Một số quan chức Pháp, Anh, Đức, NATO và Ủy ban châu Âu cũng dự kiến có mặt tại thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, dù không được kỳ vọng tham gia trực tiếp vào khuôn khổ đàm phán ba bên.

Trong bối cảnh đó, những bất đồng giữa các quốc gia châu Âu về cách tiếp cận cuộc xung đột tiếp tục trở thành vấn đề đáng chú ý. Ngày 5/11, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cảnh báo châu Âu có nguy cơ đánh mất vai trò trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraine nếu các nước thành viên tiếp tục theo đuổi những con đường ngoại giao riêng biệt.

Theo bà Meloni, các quốc gia châu Âu cần thống nhất về một đại diện và chiến lược chung thay vì hành động riêng lẻ. Đây cũng được dự báo là một trong những chủ đề có thể được đưa ra thảo luận tại hội nghị G7.

Tình hình chiến trường Ukraine hiện vẫn khá ảm đạm. Mặc dù tiền tuyến nhìn chung đã ổn định và những bước đột phá lớn khó xảy ra, Nga được cho là đang chuyển hướng chiến thuật sang các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Mục tiêu của chiến lược này là gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong mùa đông, qua đó gia tăng sức ép lên chính quyền Kyiv và người dân nước này.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot cùng các hệ thống phòng không khác đang trở thành điểm yếu quân sự cấp bách của Ukraine. Các nhà ngoại giao cho biết một trong những mục tiêu của cuộc họp G7 là duy trì sức ép đối với Nga, đồng thời tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự, tài chính và năng lượng cho Kyiv.

Không chỉ Ukraine, tình hình Trung Đông cũng được dự báo chiếm phần đáng kể trong các cuộc thảo luận tại Paris. Iran là một trong những vấn đề nổi bật khi các đồng minh của Mỹ trong G7 nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về cuộc chiến cũng như lo ngại những hành động quân sự tiếp theo của Washington có thể khiến khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh: Reuters

Một điểm bất đồng khác có thể xuất hiện giữa Pháp và Mỹ liên quan đến vấn đề Lebanon.

Paris đang thúc đẩy việc xây dựng một khuôn khổ an ninh mới dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc nhằm thay thế các thỏa thuận hiện tại tại miền nam Lebanon. Pháp đã đưa ra một số phương án, trong đó có khả năng thành lập lực lượng quốc tế chung giữa Pháp và Italy.

Tuy nhiên, các quan chức Pháp thừa nhận Mỹ không muốn chấp nhận một số đề xuất này. Trong bối cảnh thời hạn kết thúc các thỏa thuận hiện hành vào cuối năm đang đến gần, hội nghị G7 được xem là cơ hội để hai bên thu hẹp khác biệt và tìm kiếm tiếng nói chung.

Nhìn chung, cuộc họp tại Paris diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với quan hệ giữa Washington và các đồng minh. Thất bại của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tạo ra những thay đổi nhất định trong môi trường chính trị Mỹ, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ thay đổi đáng kể.

Với hàng loạt vấn đề chưa có lời giải từ Ukraine, Iran đến Lebanon, hội nghị lần này không chỉ là dịp để các nước G7 trao đổi quan điểm mà còn là phép thử về khả năng duy trì sự đoàn kết của phương Tây trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp.