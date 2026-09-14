Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nghiên cứu thực tế, cập nhật kiến thức tại Bộ Quốc phòng

Dự buổi đón tiếp có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị...

Đại diện lớp nghiên cứu tặng hoa chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: KIM NGỌC

Theo chương trình nghiên cứu, trao đổi về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại buổi đón tiếp, các đại biểu được giới thiệu những nội dung trọng tâm, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong Bộ Quốc phòng; những kết quả phát triển khoa học, công nghệ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và phát triển lực lượng sản xuất cho quốc gia. Qua đó khẳng định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực, tương đối toàn diện trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng.

Việc nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực tự chủ trong thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ số được đầu tư, mở rộng theo hướng hiện đại, kết nối rộng khắp, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, điều hành và tác chiến. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, năng lực tự chủ và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới cho quốc gia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các đại biểu lớp nghiên cứu. Ảnh: KIM NGỌC

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu lớp nghiên cứu. Ảnh: KIM NGỌC

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Chính phủ. Tập trung nghiên cứu làm chủ, phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi và nghiên cứu, thiết kế, sản xuất các sản phẩm vũ khí, trang bị có ý nghĩa chiến lược, cấp bách, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại; đồng thời, triển khai thực hiện thành công Đề án tự động hóa chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030...