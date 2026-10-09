Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cùng các đại biểu khảo sát Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng công dân số NinhBinh-S.

Đón tiếp và làm việc với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; đại diện Văn phòng UBND tỉnh và Viettel Ninh Bình.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) là trung tâm tích hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền theo thời gian thực với 7 kịch bản chuyên sâu, bao gồm: kinh tế - xã hội; giám sát dịch vụ công; điều hành trực tuyến thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Trung ương giao; y tế, giáo dục và đất đai. Các nền tảng dữ liệu phục vụ IOC gồm: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (Ninh Bình đã cập nhật khoảng 290 chỉ tiêu phục vụ điều hành IOC); 757 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành của tỉnh gồm 92 chỉ số, được ban hành theo Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 18/9/2026.

Sau 3 tháng xây dựng, vận hành thử nghiệm, IOC đã hình thành đồng bộ các yếu tố là đảm bảo hệ thống kỹ thuật; tuân thủ quy chế vận hành; ban hành bộ chỉ số dữ liệu và có người dùng thực tế và đáp ứng yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước…

Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S được vận hành 24/7 trên hệ điều hành iOS, Android, gồm: Phản ánh kiến nghị; Dịch vụ công; Giao thông; Truyền thông - tin tức; Y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa; Tiện ích cá nhân/dân sinh. Đồng thời tích hợp Bộ học liệu "Bình dân học vụ số". Trong đó dịch vụ trọng tâm là phản ánh hiện trường cho phép người dân phản ánh trên 13 lĩnh vực gồm: an ninh trật tự, môi trường, an toàn giao thông… Các phản ánh kiến nghị được thực hiện theo quy trình 9 bước, xử lý tối đa 7 ngày làm việc và công khai kết quả để người dân đánh giá mức độ hài lòng và cảnh báo đến điện thoại của từng cá nhân liên quan.

Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S hiện đang triển khai ứng dụng thử nghiệm tại 13 xã, phường. Đến 7h00 ngày 2/10, tại 13 xã, phường thử nghiệm đã có trên 32.100 người dân và cán bộ, công chức, viên chức cài đặt, đăng ký sử dụng Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S và tiếp nhận gần 100 phản ánh của người dân. Đồng thời báo cáo phương án thử nghiệm, đánh giá nghiệm thu và triển khai chính thức.

Bên cạnh những thuận lợi thì việc triển khai vẫn còn một số tồn tại: Phần lớn chỉ tiêu còn nhập thủ công, tỷ lệ đơn vị nộp báo cáo đúng kỳ mới đạt khoảng 73%; một số kịch bản chuyên ngành mới ở mức giám sát trực quan; số người dùng NinhBinh-S còn ít so với quy mô khoảng 4,4 triệu dân; nhân lực vận hành, phân tích dữ liệu chủ yếu kiêm nhiệm; thời gian vận hành thực tế đến thời điểm tổng kết chỉ khoảng 10-11 tuần, nhiều chỉ tiêu chu kỳ quý, năm chưa đủ số liệu; hồ sơ an toàn thông tin cấp độ 3 cần được phê duyệt trước khi vận hành chính thức. Vấn đề quan trọng nhất là dữ liệu cập nhật và kỷ luật dữ liệu vẫn còn một số hạn chế.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi khảo sát thực tế hệ thống hiển thị Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), tổng hợp thông tin, dữ liệu trên các lĩnh vực; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc cập nhật các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và khai thác thông tin phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và tương tác hai chiều với người dân.

Đồng chí Vũ Trọng Quế,Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại buổi khảo sát.

Đại diện Viettel Ninh Bình giới thiệu về IOC, Ứng dụng công dân số NinhBinh-S.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Ninh Bình đã trực tiếp giải trình một số vấn đề liên quan đến kịch bản điều hành và nguyên nhân một số trường dữ liệu như đất đai; bản sao số di sản; dịch vụ hành chính công…

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng IOC. Tuy nhiên còn nhiều việc phải điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt là đối với dữ liệu cập nhật về IOC. Trong đó 7 kịch bản chuyên sâu cần phải rõ cách tổ chức, điều hành các cấp độ để các sở, ngành, địa phương thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát lại các số liệu kinh tế - xã hội để đảm bảo tính chính xác, tránh tình trạng dùng lại số liệu cũ hoặc sai lệch so với thực tế. Đồng thời cần làm rõ việc vận hành, cái gì đã tự động hóa và cái gì vẫn phải làm thủ công để tiếp tục có phương án khắc phục.

Đối với Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Ninh Bình cần kiểm tra mức độ cài đặt và sử dụng của người dân, cũng như công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh kiến nghị, tiến tới nghiên cứu ứng dụng AI vào hệ thống để tự động hóa phân ngành lĩnh vực phản ánh của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện nội dung và báo cáo các kiến nghị bằng văn bản để Tỉnh ủy ra thông báo kết luận làm căn cứ để các sở, ngành triển khai thực hiện.