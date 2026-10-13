Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tiếp Đoàn có các đồng chí: Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại các cơ quan đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và kết quả công tác của các cơ quan trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất tỉnh, khối lượng công việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tăng lên, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhiều nội dung mới, phức tạp, đòi hỏi tiến độ khẩn trương. Trong điều kiện đó, các cơ quan đã chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham mưu và hiệu quả phối hợp công tác. Mỗi cán bộ, công chức cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh được cụ thể hóa, triển khai kịp thời, phù hợp thực tiễn. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng.

Quang cảnh buổi đến thăm, chúc mừng của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, nhất là trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nhiệm vụ mới theo yêu cầu của Trung ương. Trước quy mô tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ tăng lên sau hợp nhất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chủ động nghiên cứu các quy định, tham mưu giải pháp bảo đảm thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng nguyên tắc, quy trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, toàn diện, căn cứ cả quá trình rèn luyện, phấn đấu và kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm; đồng thời đẩy mạnh cập nhật dữ liệu đảng viên và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, phát hiện và cảnh báo từ sớm, từ xa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Cùng với việc thực hiện nghiêm công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai kiểm tra, giám sát trên cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm. Với những nhiệm vụ trọng tâm, các dự án chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng, cơ quan cần tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối công việc; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý công việc kịp thời, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, số hóa tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xử lý văn bản, trao đổi thông tin, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Nhân dịp này, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.