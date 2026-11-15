Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và của tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn An Tuyền

Các đại biểu tham dự ngày hội - Ảnh: N.M

Chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự ngày hội - Ảnh: N.M

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội - Ảnh: N.M

Sau sáp nhập, thôn An Tuyền có 582 hộ với gần 2.200 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng, cây công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Với sự nỗ lực của cán bộ và Nhân dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 68 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn An Tuyền - Ảnh: N.M

Thôn An Tuyền đã đoàn kết, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến rõ nét, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương và nâng cao đời sống Nhân dân. Các phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, "đền ơn đáp nghĩa", bảo đảm trật tự an toàn xã hội... tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Năm 2026, có 576/582 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 98,9%, 10 gia đình tiêu biểu được biểu dương. Nhân dân đã đóng góp 120 triệu đồng để chỉnh trang các tuyến đường khang trang, sạch đẹp

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn An Tuyền - Ảnh: N.M

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, Nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và những thành tựu nổi bật của địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh của dân tộc. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại ngày hội - Ảnh: N.M

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vui mừng trước những đổi thay, kết quả phát triển của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập; ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà thôn An Tuyền đạt được. Đồng thời mong muốn cán bộ và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và chăm lo thế hệ tương lai.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng tặng quà các hộ khó khăn của thôn An Tuyền - Ảnh: N.M

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, An Tuyền sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ công tâm, bản lĩnh, gần dân, lắng nghe Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo xã Hiếu Giang tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn An Tuyền - Ảnh: N.M

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và xã Hiếu Giang đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn An Tuyền và trao nhiều phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban công tác Mặt trận thôn An Tuyền phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2027 - Ảnh: N.M

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn An Tuyền đã phát động phong trào thi đua năm 2027 và ký cam kết giao ước thi đua. Đại biểu và cán bộ, Nhân dân cũng đã tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương - Ảnh: N.M