Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tổ dân phố Tân Sơn (phường Nguyễn Uý). Ảnh: Trần Ích

* Đồng chí Đinh Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam tại Tổ dân phố Tân Sơn, phường Nguyễn Uý.

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Trần Ích

Cùng dự Ngày hội có các đồng chí: Trần Ngọc Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Nguyễn Uý và nhân dân Tổ dân phố Tân Sơn.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ý nghĩa của Ngày Văn hoá Việt Nam.

Tổ dân phố Tân Sơn được sáp nhập từ Tổ dân phố Tân Lang và Tổ dân phố Vĩnh Sơn, với 676 hộ, 2.281 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 57,5%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, kinh tế - xã hội của tổ dân phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động được nhân dân hưởng ứng. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết lương - giáo tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Năm 2026, Tổ dân phố Tân Sơn được công nhận Tổ dân phố văn hóa, có 639 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 94,5%). Các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục được quan tâm…

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Trần Ích

Phát biểu chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Tân Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đinh Việt Dũng ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đồng bào lương - giáo trong xây dựng quê hương.

Đồng chí mong muốn Tổ dân phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết bằng những việc làm thiết thực, gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước. Phấn đấu xây dựng mỗi năm ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu thiết thực góp phần xây dựng tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể của tổ dân phố thực hiện việc giám sát theo Quy định 124 của Ban Bí thư về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên. Giám sát và thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Tổ chức “Tháng nghe dân nói” tạo không khí dân chủ để nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên nền tảng “Mặt trận số”; phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận kịp thời đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là nhiệm vụ cần được quan tâm thường xuyên, lâu dài. Cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, di tích lịch sử, di sản văn hóa, các giá trị truyền thống của quê hương Ninh Bình.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Tân Sơn; tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Tân Sơn.

Lãnh đạo phường Nguyễn Uý tặng hoa chúc mừng và biểu dương, khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2026; đồng thời tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Tổ dân phố Tân Sơn.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Ngày hội. Ảnh: Trần Ích

* Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam tại thôn 2, xã Lý Nhân.

Cùng dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Xây dựng, Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Lý Nhân cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn 2.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân thôn 2. Ảnh: Phạm Hiền

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân thôn 2 ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả hoạt động của thôn 2 trong năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2027.

Thôn 2, xã Lý Nhân có 443 hộ gia đình, với 1.490 nhân khẩu. Toàn thôn hiện còn 8 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo (phần lớn là các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) và 22 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Năm 2026, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng lòng, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ và Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Nổi bật, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, gắn kết chặt chẽ với công cuộc chuyển đổi số, các cuộc thi trực tuyến và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thôn. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Kết quả bình xét năm 2026, toàn thôn có 421/443 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 95%, tăng 0,3% so với năm 2025). Thôn 2 đạt danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026, được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Phạm Hiền

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ biểu dương, ghi nhận những kết quả thôn 2 đạt được trong năm 2026. Đồng chí thông tin nhanh tới các vị đại biểu, cán bộ và Nhân dân thôn 2 những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc cần duy trì các mô hình thiết thực, đưa các hoạt động của Tuần lễ thành phong trào thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng…

Lãnh đạo UBND xã Lý Nhân trao tặng danh hiệu Thôn văn hoá cho cán bộ và Nhân dân thôn 2. Ảnh: Phạm Hiền

* Chiều 15/ 11, thôn Tây Dương A, xã Nam Hồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh; Thường trực Đảng ủy xã Nam Hồng; cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Tây Dương A.

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Viết Dư

Thôn Tây Dương A được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập xóm Nam Dương - Nam Hà và xóm Hồng Phong. Toàn thôn hiện có 533 hộ gia đình với 1.962 nhân khẩu.

Thời gian qua, thôn Tây Dương A đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số" và tự nguyện đóng góp kinh phí nâng cấp hệ thống truyền thanh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 95%. Tỷ lệ người dân tham gia khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại nhà văn hóa đạt 90,4%. Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn phối hợp vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và các ứng dụng thiết yếu; hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế kỹ năng số khi thực hiện các thao tác cơ bản.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ngày hội. Ảnh: Viết Dư

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Bình đạt 11,31%, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt trên 51.000 tỷ đồng; toàn tỉnh đón trên 22 triệu lượt khách du lịch.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ và Nhân dân khu dân cư Tây Dương A.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại Ngày hội. Ảnh: Viết Dư

Ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được, đồng chí đánh giá cao tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của Nhân dân. Đặc biệt, địa phương đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền, gắn với phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Để tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, triển khai hiệu quả mô hình "Tháng nghe dân nói", kịp thời nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, tiết kiệm; bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy vai trò của người cao tuổi và thế hệ trẻ trong gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ngày hội; trao tặng các suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

*Dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Vĩnh Tiên, xã Liên Minh có các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh; lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo xã Liên Minh cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Tiên.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); nghe báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển văn hóa tại khu dân cư năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thôn Vĩnh Tiên được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn Tiên Hào và Vĩnh Lại, hiện có 670 hộ với 2.590 nhân khẩu, trong đó 270 hộ theo đạo Công giáo. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Sau sáp nhập, cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2026, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 98,9%.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Tiên đạt được. Đồng chí bày tỏ ấn tượng trước truyền thống hiếu học, yêu nước, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết lương - giáo của người dân xã Liên Minh; diện mạo nông thôn Vĩnh Tiên khang trang, đường làng sạch đẹp, nhà văn hóa được đầu tư phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là tỷ lệ gia đình văn hóa đạt cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng chí mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Tiên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước” giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Tiên lẵng hoa tươi thắm.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Toàn đã trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Tiên lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”.

Tại chương trình, 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà từ Quỹ An sinh xã hội tỉnh, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

* Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tổ dân phố Thượng Điền, phường Mỹ Lộc.

Cùng dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Mỹ Lộc và cán bộ, nhân dân Tổ dân phố Thượng Điền.

Trước khi vào các hoạt động Ngày hội tại Tổ dân phố Thượng Điền, đồng chí Nguyễn Anh Chức, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại đình Thượng, Tổ dân phố Thượng Điền.

Trong không khí phấn khởi, các đại biểu và nhân dân Tổ dân phố Thượng Điền đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân Tổ dân phố Thượng Điền, phường Mỹ Lộc. Ảnh: Diệu Linh

Tổ dân phố Thượng Điền hiện có 664 hộ, 2.118 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường Mỹ Lộc, sự phối hợp của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể, cùng tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả. Đời sống người dân từng bước cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt trên 90 triệu đồng; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2026 chiếm trên 95%.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tổ dân phố luôn đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Tổ dân phố Thượng Điền. Đồng chí đề nghị thời gian tới, để đạt mục tiêu phấn đấu trở thành Tổ dân phố văn minh kiểu mẫu năm 2027, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ phường cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Thượng Điền tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào gắn với chăm lo đời sống nhân dân; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; khuyến khích, tạo điều kiện để các hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Gắn việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết với gìn giữ, phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình đến cộng đồng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học hỏi và tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Tiết mục trống hội tại Ngày hội. Ảnh: Diệu Linh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Thượng Điền, phường Mỹ Lộc; tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Tại Ngày hội, UBND phường Mỹ Lộc và Tổ dân phố Thượng Điền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng dân cư. Cũng tại Ngày hội, đại diện Tổ dân phố đã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2027.

* Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân - Ngày Văn hóa Việt Nam với nhân dân thôn Quyết Tiến, xã Khánh Nhạc.

Cùng dự, có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Khánh Nhạc cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Ngày hội. Ảnh: Đức Lam

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và cán bộ và nhân dân thôn Quyết Tiến đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời cùng đánh giá lại những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các phong trào thi đua mà thôn đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xóm 4A, 4B và 5A cũ, thôn Quyết Tiến hiện có hiện có 542 hộ, trên 2 nghìn nhân khẩu. Chi bộ có 62 đảng viên. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nhau về vốn, ngày công và kinh nghiệm sản xuất. Qua đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới được triển khai tích cực. Nhân dân duy trì các tuyến đường hoa tự quản; 100% việc cưới, việc tang thực hiện theo nếp sống văn minh. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa dự kiến đạt 98%. An ninh trật tự được bảo đảm, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đức Lam

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định đoàn kết là nguồn sức mạnh quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Đồng chí đề nghị, mỗi gia đình, mỗi người dân, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả thôn Quyết Tiến đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đó là thành quả của sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân, góp phần đưa thôn trở thành khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; đánh giá đúng kết quả, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, xác định giải pháp phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, cận nghèo, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân trong năm 2027. Đồng thời, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân thôn Quyết Tiến. Ảnh: Đức Lam

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã tặng hoa, bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”chúc mừng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Quyết Tiến; tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn.

Tại Ngày hội, thôn Quyết Tiến phát động hưởng ứng phong trào thi đua Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn 4, xã Hải Thịnh có đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Thịnh và đông đảo Nhân dân trong thôn.

Các đại biểu tham dự Ngày hội tại thôn 4, xã Hải Thịnh. Ảnh: Trần Minh

Thôn 4 xã Hải Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn 13, 14, 15, hiện có 727 hộ với 2.361 nhân khẩu. Sau sáp nhập, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn và các chi hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư được quan tâm nắm bắt, trao đổi, giải quyết trên tinh thần dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Nổi bật trong các hoạt động là việc vận động Nhân dân chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, duy trì phong trào “Sáng - xanh - sạch đẹp - an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Các hộ gia đình tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường...

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” và lẵng hoa tươi thắm cho cán bộ và nhân dân thôn 4. Ảnh: Trần Minh

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 97%. Cùng với đó, tinh thần “tương thân, tương ái” được phát huy thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm 2026, Nhân dân đã ủng hộ Quỹ an sinh xã hội 7,5 triệu đồng; vận động đóng góp 21,6 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, với 316 phần quà được trao tặng, khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập và động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên...

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân thôn 4 tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu dân cư thôn Lạng Phong, xã Nho Quan.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội. Ảnh: Minh Đường

Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nho Quan và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Lạng Phong tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của khu dân cư.

Thôn Lạng Phong được thành lập ngày 1/7/2026, trên cơ sở sáp nhập 5 thôn: Tân Nhất, Sào Thượng, Sào Hạ, Đá Thượng, Trung Hạ. Thôn có 771 hộ dân với 2.771 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có truyền thống đoàn kết, tích cực trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền và MTTQ phát động.

Các hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn được đẩy mạnh. Kinh tế của thôn từng bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2%. 97% số hộ trong thôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định. Các hoạt động bảo vệ môi trường, “bình dân học vụ số”, chăm sóc sức khỏe nhân dân triển khai rộng khắp và đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Minh Đường

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư thôn Lạng Phong đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm cho Ngày hội thêm sâu sắc và ý nghĩa; bởi đoàn kết là sức mạnh, còn văn hóa là nền tảng tinh thần; giữ gìn và phát huy văn hóa, chính là giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc, cốt cách và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân thôn Lạng Phong và xã Nho Quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời tạo không khí dân chủ để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, mỗi gia đình phải là một hạt nhân đoàn kết, cùng chung sức xây dựng khu dân cư an toàn, hạnh phúc. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống người dân, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và khu dân cư. Đặc biệt là duy trì những phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền thống hiếu học, tương thân, tương ái, phong trào văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng.

Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các cơ chế, chính sách, nguồn vốn, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình và các ngành nghề phù hợp điều kiện địa phương; hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học, công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số; từng bước chuyển từ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ sang sản xuất, kinh doanh có liên kết, có chất lượng và hiệu quả hơn; tiến tới trên địa bàn thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người có công, người cao tuổi, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đường

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng thôn Lạng Phong bình yên, an toàn, không có tội phạm về ma túy, không có tội phạm về trật tự xã hội; xây dựng xã Nho Quan không ma túy vào năm 2027. Đồng chí tin tưởng thôn Lạng Phong sẽ tiếp tục là một trong những khu dân cư tiêu biểu, đóng góp vào mục tiêu xây dựng xã Nho Quan trở thành phường vào năm 2027.

*Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Lâm Minh, xã Giao Ninh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Lâm Minh, xã Giao Ninh. Ảnh: Ngọc Ánh

Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Trần Văn Giang, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Doãn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Ninh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Giao Ninh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Lâm Minh.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận và phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Thôn Lâm Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 thôn Quý Dũng Sơn và Tiên Thọ. Sau sáp nhập, thôn có 822 hộ gia đình, hơn 3.000 nhân khẩu. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực đóng góp công sức, kinh phí, ngày công lao động xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ cộng đồng; duy trì vệ sinh môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ xóm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,56%.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Năm 2026, khu dân cư đã vận động, tiếp nhận các nguồn ủng hộ với tổng số tiền 25 triệu đồng, phối hợp thăm hỏi, tặng quà 15 lượt gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn; vận động Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài được duy trì, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức Tết Trung thu nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của cán bộ, Nhân dân, các nhà hảo tâm và những người con xa quê, với tổng kinh phí vận động 297,03 triệu đồng. Trong đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vận động được 119,8 triệu đồng; tổ chức Tết Trung thu vận động được 177,23 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Lâm Minh đạt được, đề nghị cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; xây dựng nếp sống văn hóa từ những việc làm cụ thể hằng ngày, từ cách ứng xử, tình làng nghĩa xóm đến ý thức bảo vệ môi trường, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản và sức sáng tạo của Nhân dân, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề ở khu dân cư, xây dựng cộng đồng an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đối với cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam xã Giao Ninh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà đề nghị tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng; duy trì những sinh hoạt văn hóa, thể thao phù hợp với bản sắc từng khu dân cư. Đặc biệt, cần triển khai hiệu quả Kế hoạch số 15 của UBND tỉnh, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa thường xuyên, để tinh thần Ngày hội được lan tỏa lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Giao Ninh. Ảnh: Ngọc Ánh

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh và xã đã trao quà từ Quỹ An sinh xã hội cho 28 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Giao Ninh.

*Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố La Mát, phường Châu Sơn.

Các đại biểu dự Ngày hội tại Tổ dân phố La Mát, phường Châu Sơn. Ảnh: Mạnh Hùng

Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Châu Sơn; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Châu Sơn cùng đông đảo nhân dân trong thôn.

Tổ dân phố La Mát có diện tích 162 ha, với 823 hộ, 2.900 nhân khẩu, trong đó người dân theo đạo Công giáo chiếm khoảng 80%. Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả hoạt động nổi bật của khu dân cư trong năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong phát triển kinh tế, tổ dân phố đã mở rộng ngành nghề, sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn được đẩy mạnh. Toàn tổ dân phố có 779 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94%; tổ dân phố được UBND phường công nhận là khu dân cư văn hóa. Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, “Gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” được thực hiện tốt…

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Mạnh Hùng

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Tổ dân phố La Mát thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Tổ dân phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức tốt chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết trang trọng, thiết thực, tiết kiệm. Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh...

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho Tổ dân phố La Mát, phường Châu Sơn. Ảnh: Mạnh Hùng

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tặng lẵng hoa tươi thắm và tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn La Mát.

*Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đại Sơn, phường Tây Hoa Lư.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình trao tặng cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Đại Sơn bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”. Ảnh: Trường Giang

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, phường Tây Hoa Lư và đông đảo bà con nhân dân Tổ dân phố Đại Sơn.

Tổ dân phố Đại Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tổ dân phố Đại Áng và Áng Sơn, có 848 hộ với hơn 2.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 92% dân số. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong tổ dân phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động tại khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo.

Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp ngày càng đi vào nền nếp và duy trì thường xuyên. Công tác giữ gìn an ninh trật tự được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Trường Giang

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, kết quả đạt được của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tổ dân phố Đại Sơn; đồng thời ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hoa Lư đối với khu dân cư.

Gợi mở một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ và Nhân dân tổ dân phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân làm nền tảng. Mặt trận và các đoàn thể cần thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và cùng tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, gắn các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; khuyến khích các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế. Tiếp tục xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, giàu bản sắc thông qua việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, chú trọng phòng ngừa vi phạm pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, hòa giải, giữ gìn bình yên trong từng gia đình.

Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, những người có uy tín trong vận động bà con đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, lấy sự hài lòng và tin tưởng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, đức tính cần cù và nét đẹp văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Đại Sơn sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, văn minh, an toàn, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường Tây Hoa Lư và tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình và lãnh đạo phường Tây Hoa Lư trao tặng quà của tỉnh cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: Trường Giang

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã trao tặng cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Đại Sơn lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”; trao tặng 20 suất quà của tỉnh cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

*Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Năm Khê, xã Đồng Thái.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh trao tặng lẵng hoa và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân. Ảnh: Thuỷ Lam

Cùng dự có đồng chí Trần Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Đồng Thái và nhân dân thôn Năm Khê.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cư năm 2026.

Thôn Năm Khê được sáp nhập từ các thôn Yên Lạc, Khê Hạ, Khê Trung, Đồi Hạ. Thôn có 584 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, trách nhiệm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đạt nhiều kết quả: các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư; hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết trong khu dân cư. Năm 2026, thôn có 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Công tác chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, khuyến học khuyến tài có nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả. Nhân dân trong thôn đồng thuận đóng góp tổng số tiền 150 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hoá, đường giao thông trong thôn; cải tạo nâng cấp đường điện chiếu sáng dài 2,5 km với số tiền 45 triệu đồng; 100% hộ gia đình trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng cảnh quan trong thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thôn luôn bảo đảm.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Thuỷ Lam

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Năm Khê đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời khẳng định những kết quả này đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân. Tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài; động viên nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế; thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, qua đó tăng cường giao lưu, gắn kết trong cộng đồng.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh đã trao tặng cán bộ và nhân dân thôn Năm Khê lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh trao tặng quà của tỉnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thuỷ Lam

Nhân dịp này, 20 gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận quà của tỉnh; các hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư cũng đã được biểu dương khen thưởng.

*Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam tại thôn Ngọc An, xã Bình An.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Tòa án Nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Bình An và đông đảo Nhân dân thôn Ngọc An.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tặng hoa chúc mừng thôn Ngọc An. Ảnh: Tiến Đoàn

Thôn Ngọc An hiện có 474 hộ với 1.451 nhân khẩu. Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, các công trình phúc lợi trong thôn được kiến thiết xây dựng, nâng cấp tu sửa khang trang, môi trường cảnh quan trong khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt trên 85 triệu đồng; hộ nghèo giảm còn 0,84%. Toàn thôn có 435 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có hơn 350 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa và hoạt động nhân đạo được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Tiến Đoàn

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa tại khu dân cư thôn Ngọc An. Đồng chí nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khởi đầu chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết, góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Để Ngày hội thực sự có ý nghĩa, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chung tay xây dựng quê hương, mỗi người dân, mỗi gia đình cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, di tích lịch sử, di sản văn hóa, các giá trị truyền thống của quê hương Ninh Bình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành các công trình phúc lợi. Ảnh: Tiến Đoàn

Nhân dịp này, thôn Ngọc An tổ chức cắt băng khánh thành các công trình phúc lợi; trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, Tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

*Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Trực Mỹ (xã Quang Hưng).

Dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Quang Hưng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ thôn Trực Mỹ. Ảnh: Khánh Chi

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thôn Trực Mỹ được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập ba thôn Hưng Mỹ, Nam Mỹ và Cống Vòng Trung Lý.

Toàn thôn hiện có 924 hộ với 2.960 nhân khẩu. Sau sáp nhập, cán bộ và nhân dân đã tích cực củng cố tinh thần đoàn kết, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cộng đồng dân cư. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 90 triệu đồng/năm; 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 3% so với năm trước. Toàn thôn còn 3 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo.

Các phong trào khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo và gia đình chính sách được duy trì. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh. Hệ thống chiếu sáng tại các ngõ đạt 100%. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua cũng được quan tâm triển khai.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Trực Mỹ đạt được trong năm qua; đánh giá cao sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và giữ gìn cảnh quan môi trường.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Xuân Huy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quang Hưng tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, cần gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan và phát huy vai trò của các thế hệ trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa quê hương.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn thôn Trực Mỹ. Ảnh: Khánh Chi

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư; biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Các đại biểu và nhân dân cùng hưởng ứng phát động các phong trào thi đua, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

*Đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Trung Sơn

Chiều 15/11, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tổ dân phố 9, phường Trung Sơn. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, phường Trung Sơn và đông đảo bà con Nhân dân tổ dân phố 9.

Tổ dân phố 9 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tổ dân phố 11, 22 và 23; tổ dân phố 9 có 632 hộ gia đình với 2.241 nhân khẩu. Thời gian qua, tổ dân phố 9 đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó phát huy tinh thần tự quản, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 100% số người trong độ tuổi lao động ở tổ dân phố có việc làm và thu nhập ổn định, tổ dân phố không có hộ nghèo, có 8 hộ gia đình làm kinh tế giỏi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Năm 2026, tổ dân phố 9 có 569 gia đình đạt “Gia đình văn hoá”, tỷ lệ 99,8%. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, phát triển tốt. Các câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ thường xuyên hoạt động, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tổ dân phố tham gia.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Trường Giang

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường Trung Sơn và tổ dân phố 9 tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế và xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Sơn. Ảnh: Trường Giang

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh và đoàn công tác của tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 9; trao 20 suất quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường.

* Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Yên Thành, xã Lai Thành.

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Ngọc Linh

Cùng dự có đồng chí Triệu Văn Thái, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Lai Thành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Thôn Yên Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập xóm 7A, xóm 14A và xóm 14B, với 655 hộ, 2.422 nhân khẩu; đồng bào Công giáo chiếm trên 70% dân số.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thôn đã vận động được 23,4 triệu đồng ủng hộ quỹ an sinh xã hội; phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho trên 100 lượt người; xã hội hoá xây dựng sân khấu ngoài trời phục vụ sinh hoạt cộng đồng với kinh phí 35 triệu đồng…

Các hoạt động văn nghệ, thể thao, khuyến học, khuyến tài, vận động thực hiện nếp sống văn minh thường xuyên được duy trì. Phong trào “Thứ Bảy xanh - Chủ nhật sạch” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được triển khai. Ban Công tác Mặt trận thôn duy trì nhóm Zalo chung để thông tin kịp thời các hoạt động của thôn và phối hợp hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến…

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả của cán bộ và nhân dân thôn Yên Thành đã đạt được, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch, phát huy quyền giám sát của Nhân dân và tổ chức hiệu quả “Tháng nghe dân nói” để lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng.

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, chú trọng gìn giữ di tích, di sản và phong tục tốt đẹp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ trong gìn giữ, trao truyền văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và nhân dân thôn Yên Thành. Ảnh: Ngọc Linh

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn tặng hoa, bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Yên Thành; trao 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn.

Cũng tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã tặng thôn Yên Thành thiết bị vui chơi ngoài trời cho trẻ em, bộ dụng cụ thể thao nhằm tạo thêm không gian vui chơi, vận động lành mạnh, thúc đẩy người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ.

* Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Hải Bắc, xã Hải Hậu. Cùng dự có lãnh đạo xã và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: Hoa Xuân

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2026.

Thôn Hải Bắc thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở hợp nhất 3 thôn: An Lộc, 19 Yên Định và 20 Yên Định. Toàn thôn có 740 hộ với 2.549 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo có 205 hộ, 780 nhân khẩu, chiếm 30%. Sau sáp nhập, thôn đã đoàn kết, kiện toàn tổ chức, đưa hoạt động cộng đồng nhanh chóng đi vào nền nếp.

Năm 2026, nhân dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Toàn thôn có 148 hộ kinh doanh, buôn bán; 600 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài và chăm lo an sinh xã hội được quan tâm. Thôn có 732/740 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn cũng tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Toàn thôn duy trì 235 bồn hoa trên các tuyến đường dài 1,8 km; hệ thống điện chiếu sáng được phủ kín các ngõ xóm. Hoạt động vệ sinh môi trường, Ngày Chủ nhật xanh được duy trì. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,3%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thắng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn Hải Bắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Sức mạnh khu dân cư được tạo nên từ sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của mỗi người dân; MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, thôn tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chú trọng củng cố đoàn kết lương - giáo, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn; duy trì phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Hải Bắc. Ảnh: Hoa Xuân

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thắng tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hải Bắc; tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn. Lãnh đạo xã Hải Hậu tặng 8 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn Hải Bắc.

* Chiều 15/11, thôn Hai Nhất (xã Bình Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đến dự có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Phùng Thống

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ thôn Hai Nhất và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2026.

Được thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở hợp nhất các thôn: Đô Hai và Thứ Nhất, đến nay thôn Hai Nhất có 606 hộ, với 2.089 nhân khẩu. Trong đó số hộ theo đạo công giáo là 346 hộ, chiếm tỷ lệ 65%.

Sau sáp nhập, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể cùng nhân dân địa phương đã đoàn kết, kiện toàn tổ chức, đưa hoạt động cộng đồng nhanh chóng đi vào nền nếp.

Năm 2026, nhân dân thôn Hai Nhất tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 1,8%. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài và chăm lo an sinh xã hội được quan tâm.

Qua bình xét gia đình văn hóa năm 2026, toàn thôn có 95,7% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn được UBND xã Bình Sơn công nhận là Khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Hồng Thanh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Phùng Thống

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn Hai Nhất trong việc khắc phục khó khăn sau sáp nhập, củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh khu dân cư được tạo nên từ sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của mỗi người dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thời gian tới, thôn cần tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chú trọng củng cố đoàn kết lương - giáo, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn; duy trì phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Hồng Thanh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hai Nhất; tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

* Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Đồng Lạc, xã Thanh Sơn.

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Lan Anh

Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo xã Thanh Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ phát triển văn hoá ở cộng đồng dân cư trong năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thôn Đồng Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn: thôn Làng, thôn Mới, thôn Dùng, thôn Thượng. Thôn hiện có 416 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu. Sau khi thành lập, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thôn Đồng Lạc đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Về phát triển kinh tế, người dân trong thôn đã tích cực ứng dụng khoa học kĩ thuật, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đa dạng các ngành nghề phù hợp với điều kiện địa phương. Ứng dụng chuyển đổi số trong trao đổi thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, toàn thôn có gần 720 người dân tham gia các nhóm Zalo cộng đồng.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, tổ chức thường xuyên. Công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, năm 2026 thôn đã trao hơn 110 suất quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn minh tiếp tục được duy trì, tỷ lệ gia đình văn hoá của thôn đạt 97%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Thế ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Đồng Lạc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp uỷ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thôn Đồng Lạc tiếp tục đoàn kết, thực hiện dân chủ ở cơ sở; nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững; tích cực chăm lo đời sống của con em và sức khoẻ mỗi gia đình; quan tâm thiết thực tới gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo xã tiếp tục sâu sát, lắng nghe, đồng hành cùng thôn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Lạc. Ảnh: Lan Anh

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa, tranh lưu niệm chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Lạc; tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn.

* Sáng 15/11, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Đoài Trung, xã Xuân Hưng. Cùng dự có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Đoài Trung.

Thôn Đoài Trung có 1.095 hộ gia đình, với tổng số 3.895 nhân khẩu. Trong đó có 30% đồng bào theo đạo Công giáo. Thời gian qua, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và Nhân dân thôn Đoài Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đời sống kinh tế, văn hoá, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao với mức thu nhập bình quân trên 90 triệu đồng/người/năm; tiếp tục giữ danh hiệu thôn Văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98% tổng số hộ.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa cho cán bộ và nhân dân thôn Đoài Trung xã Xuân Hưng. Ảnh: Nguyễn Hương

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Hoàng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thôn Đoài Trung đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Xuân Hưng và thôn Đoài Trung tiếp tục phát huy dân chủ, chung tay xây dựng thôn trở thành thôn văn hoá, phát huy những giá trị tốt đẹp của cộng đồng dân cư. Đồng thời tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, thôn Đoài Trung tiếp tục là điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa, về tinh thần tự quản và tình đoàn kết cộng đồng của thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã tặng hoa và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân thôn Đoài Trung. Đồng chí cũng tặng quà từ Quỹ an sinh xã hội tỉnh cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Hoàng tặng quà cho người dân thôn Đoài Trung. Ảnh: Nguyễn Hương

Nhân dịp này, đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Xuân Hưng tặng quà cho các gia đình văn hoá tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Đoài Trung.

* Sáng 15/11, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Dự Ngày hội có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, phường Đông Hoa Lư cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Bắc Sơn.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho đại diện Tổ dân phố Bắc Sơn. Ảnh: Nguyễn Lựu

Được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập hai Tổ dân phố Đoài Thượng và Đoài Hạ, Tổ dân phố Bắc Sơn hiện có 894 hộ gia đình với gần 4.000 nhân khẩu. Trong năm 2026, mặc dù địa bàn rộng, dân số đông, nhân dân trong phố đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Nổi bật là việc vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và "An sinh xã hội" đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ cử tri đi bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố đạt 98,9%; 100% đường ngõ được nhựa hóa, bê tông hóa; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Bắc Sơn đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2027.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tổ dân phố Bắc Sơn. Ảnh: Nguyễn Lựu

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng 20 suất quà và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đông Hoa Lư trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức cũng đã công bố quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" và khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2026.

Tiếp đó, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Bắc Sơn đã phát động đợt thi đua hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.