Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Đảng tại các đảng bộ xã, phường

* Sáng 7-11, Đảng ủy phường An Tường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thế Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường An Tường có 80 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 27 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trương Thế Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường An Tường trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và Đảng bộ phường An Tường; đồng thời là động lực để các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Hải Hương

Tại Đảng bộ xã Quản Bạ, đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh uỷ đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Chỉn Pao, Chi bộ thôn Đông Tinh.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Chỉn Pao, Chi bộ thôn Đông Tinh.

Cũng trong đợt này, Đảng bộ xã Quản Bạ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí; 35 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí.

Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phùng Tiến Quân nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của mỗi đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ địa phương.

Lãnh đạo xã Quản Bạ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí mong muốn, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục là những tấm gương sáng, truyền lửa cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.