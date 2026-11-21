Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự Ngày hội.

Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân giao lưu, gặp gỡ, cùng tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa, con người và những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Điểm nhấn của Ngày hội là không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao với trang phục, nhạc cụ, phong tục, ẩm thực truyền thống; các hoạt động hát Then – đàn Tính, dân ca, dân vũ và trình diễn trang phục dân tộc.

Livestream bán miến dong tại Ngày hội.

Đặc biệt, nghề sản xuất miến dong truyền thống được giới thiệu thông qua không gian trải nghiệm, trưng bày sản phẩm và các hoạt động chế biến món ăn từ miến dong Côn Minh. Qua đó, giúp người dân, du khách hiểu hơn về quy trình làm ra sản phẩm, giá trị của nghề truyền thống, cũng như tiềm năng phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với quảng bá quê hương.

Các đại biểu chung vui với bà con tại Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết.

Cùng với các hoạt động văn hóa, Ngày hội còn tổ chức thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, triển lãm ảnh, cuộc thi vẽ tranh về quê hương Côn Minh dành cho học sinh, không gian trưng bày giới thiệu sách và các hoạt động dành cho cộng đồng, tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa các dân tộc, các thế hệ và khu dân cư.

Việc tổ chức Ngày hội văn hóa xã Côn Minh góp phần cụ thể hóa việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong đời sống cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Đồng thời, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm miến dong, nông sản và những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với văn hóa, du lịch.