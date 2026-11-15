Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại các địa phương trong tỉnh

* Sáng 15-11, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam tại thôn Như Xuyên, xã Đông Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh thăm hỏi nhân dân thôn Như Xuyên.

Thôn Như Xuyên hiện có 335 hộ, 1.499 nhân khẩu thuộc 2 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các chi đoàn, chi hội vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi dê thương phẩm, nuôi ếch. Bên cạnh sản xuất nông, lâm nghiệp tại chỗ, nhiều lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 46 triệu đồng/năm. Đến nay, số hộ nghèo của thôn giảm còn 31 hộ, chiếm 9,2%.

Đồng chí Trần Quang Minh tặng hoa và quà chúc mừng Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Như Xuyên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả. 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Toàn thôn có 333 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm trên 99%; thôn giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa. Có 80% người dân tham gia khám sức khỏe toàn dân. Nhân dân đóng góp 5 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thôn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

Về bảo vệ môi trường, trong năm, thôn tổ chức 12 buổi vệ sinh đường làng với trên 3.000 lượt người tham gia, thu gom 2,5 tấn rác thải; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trung đoàn 247 và các đơn vị đắp 1 km lề đường giao thông. An ninh trật tự được giữ vững, không có người vi phạm pháp luật về ma túy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà người cao tuổi xã Đông Thọ.

Năm 2027, thôn tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, duy trì phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với chống rác thải nhựa; phấn đấu từ 95% hộ trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ và Nhân dân thôn Như Xuyên đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đông Thọ cùng Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Như Xuyên tiếp tục thi đua thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2026 - 2031; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, có giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng chí nhấn mạnh, thôn cần đoàn kết, hưởng ứng, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, công dân số, tổ công nghệ số cộng đồng bằng những cách làm thiết thực hiệu quả; mỗi gia đình giữ gìn thuần phong mỹ tục, duy trì nếp sống văn minh, phấn đấu 100% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Cùng với đó, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa”; chăm lo sự nghiệp giáo dục và công tác đền ơn đáp nghĩa; giữ vững an ninh trật tự, phát huy vai trò giám sát của Ban Công tác Mặt trận để xây dựng Chi bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Trần Quang Minh và lãnh đạo xã tham quan không gian trưng bày văn hóa cộng đồng thôn Như Xuyên.

Dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh đã trao tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho thôn Như Xuyên; trao 10 suất quà cho người cao tuổi xã Đông Thọ.

Tin, ảnh: Lý Thu

* Sáng 15-11, thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo xã Minh Ngọc cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam thôn Thượng Tân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo xã Minh Ngọc tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào.

Thôn Thượng Tân có 203 hộ với 995 nhân khẩu, thôn có 4 dân tộc là Tày, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Trong năm qua, Nhân dân các dân tộc trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng phát huy, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Ban công tác Mặt trận thôn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; an ninh chính trị được giữ vững

Văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Văn hoá Việt Nam thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc.

Chúc mừng những kết quả mà Nhân dân các dân tộc thôn Thượng Tân đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn mong muốn Nhân dân các dân tộc thôn Thượng Tân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng Nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống; phát huy vai trò người uy tín trong xoá bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh; giữ gìn thôn bản xanh – sạch – đẹp; cấp uỷ, chính quyền xã Minh Ngọc phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

* Ngày 15-11, thôn Nậm Rịa, xã Tùng Bá tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có đồng chí đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo xã Tùng Bá cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nậm Rịa.

Thôn Nậm Rịa có 283 hộ, 1.395 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế. Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn; duy trì nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Hiện thôn đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu thực hiện 02 tiêu chí còn lại trong các năm tiếp theo, vận động Nhân dân mở rộng đường nội đồng, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình. Năm 2026, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và 87% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Nậm Rịa.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Không khí ngày hội thêm vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lý Thị Lan ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Nậm Rịa đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Nậm Rịa tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Người dân thôn Nậm Rịa hân hoan dự Ngày hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Yếm

* Sáng 15-11, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thượng, xã Tiên Yên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thượng, xã Tiên Yên.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Thượng đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11); đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, thời gian qua, cán bộ và Nhân dân thôn Thượng đã đoàn kết, nỗ lực triển khai hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kinh tế - xã hội của thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2026, thôn được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; toàn thôn có 233/243 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều hộ gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2%.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ tặng hoa, quà cho Nhân dân thôn Thượng, xã Tiên Yên.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đã tích cực phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tiếp tục được chăm lo; thôn duy trì hiệu quả hoạt động của đội văn nghệ, đội dân ca, dân vũ và đội bóng chuyền hơi. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào được gìn giữ và phát huy; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được duy trì hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được giữ vững.

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Thượng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo trong mỗi người dân, mỗi hộ gia đình để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ tặng quà cho Nhân dân thôn Thượng, xã Tiên Yên.

Đồng chí đề nghị thôn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; khai thác tốt tiềm năng đất lâm nghiệp và nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và chăm lo công tác giáo dục, y tế, người có công, người cao tuổi, trẻ em; tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong Nhân dân.

P.V

* Sáng 15-11, Tổ dân phố 19, phường Hà Giang 2 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2 chúc mừng nhân dân tổ dân phố 9, phường Hà Giang 2.

Tổ dân phố 19 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tổ dân phố 1,2,3 Minh Khai, hiện có 509 hộ với 1.972 nhân khẩu. Phát huy truyền thống đoàn kết, sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chung sức thực hiện các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Trong năm 2026, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng. Các chi hội, đoàn thể phát huy vai trò trong vận động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào tại địa phương. Bên cạnh đó, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình khám, sàng lọc bệnh miễn phí; các nguồn vốn vay ưu đãi được tạo điều kiện tiếp cận, giúp nhiều hộ có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường Hà Giang 2 trao Giấy khen cho hộ Gia đình đạt danh hiệu.

Cùng với phát triển kinh tế, tinh thần sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy. Người dân tích cực tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội. Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 99%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vàng Seo Cón ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố 19 trong xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện các phong trào thi đua ở khu dân cư. Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, góp sức xây dựng phường Hà Giang 2 ngày càng phát triển.

Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Khánh Huyền

* Sáng 15-11, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban BQL các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh dự Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu.

Đồng chí Vân Đình Thảo nói chuyện với người dân thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu.

Thôn Nậm Lương có 200 hộ, 863 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức 12 cuộc tuyên truyền với 2.000 lượt người tham gia; vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Toàn thôn có 10 hộ phát triển kinh tế hiệu quả; 15 hộ đạt mô hình nhà đẹp, vườn đẹp; 8 hộ thoát nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân ước đạt trên 56 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban BQL các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng hoa và quà của tỉnh cho Nhân dân thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu.

Phát huy tinh thần đồng thuận, nhân dân trong thôn tích cực chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. 100% hộ dân có 3 công trình hợp vệ sinh, 70% hộ dân có nơi xử lý rác thải hợp vệ sinh. Năm 2026, thôn làm 800m đường bê tông nội đồng, làm đường điện thắp sáng đường quê hơn 800m. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa, 98% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống được duy trì.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban BQL các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo trong thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vân Đình Thảo ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Nậm Lương đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt tinh thần tự lực, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo các gia đình chính sách, hộ khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Trang Tâm

* Sáng 15-11, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bản Khun, xã Bằng Lang. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam thôn Bản Khun, xã Bằng Lang.

Thôn Bản Khun hiện có 183 hộ, với 905 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao và La Chí cùng sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Phát triển du lịch cộng đồng từng bước tạo thêm sinh kế cho người dân, với 21 hộ tham gia hoạt động du lịch, 10 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, 10 hộ làm homestay, tạo việc làm cho 43 lao động. Năm 2026, thôn đón khoảng 15.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 235 triệu đồng; các hộ duy trì ổn định sản xuất, tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; toàn thôn hiện còn 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Khun, xã Bằng Lang.

Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân tích cực tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Toàn thôn có 168 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ngày 5-11-2026, Bản Khun được công nhận là Điểm du lịch cấp tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng trong xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, thôn, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Bản Khun đạt được trong năm 2026, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường và phát triển du lịch cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh, việc thôn được UBND tỉnh công nhận là Điểm du lịch làng văn hóa du lịch cộng đồng là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng sữa học sinh Trường Mầm non Bằng Lang.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thôn Bản Khun phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với du lịch; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chuẩn bị tốt các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch. Cùng với đó, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của 4 dân tộc; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và củng cố các tổ tự quản. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch địa phương; phấn đấu đến hết năm 2027 thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bằng Lang tiếp tục quan tâm, phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ thôn cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia trải nghiệm trò chơi dân gian tại Ngày hội.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng 120 hộp sữa cho học sinh trường Mầm non Bằng Lang. Phát biểu tại chương trình, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; chú trọng bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho các cháu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động trong nhà trường. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí gửi lời chúc các cô giáo, phụ huynh và các cháu học sinh sức khỏe, hạnh phúc; mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu sớm đạt chuẩn quốc gia.