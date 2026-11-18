Đồng chí Trần Mạnh Lợi và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam thôn Cốc Độ, xã Nấm Dẩn.

Thôn Cốc Độ có 151 hộ gia đình với 712 nhân khẩu, được phân bố theo 3 cụm dân cư, nhân dân chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp và kinh doanh nhỏ. Năm 2026 dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Bản quan lý thôn, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện hiệu quả các nội dung trong Quy ước, hương ước của thôn; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đời sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập năm 2026 bình quân đầu người ước đạt 28,5 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chức mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cốc Độ.

Phong trào xây dựng “Gia đình Văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” tiếp tục có chiều sâu, trong năm có 112/151 hộ đạt gia đình Văn hóa. 100% hộ dân thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; 100% các hộ đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt tập trung và bước đầu thực hiện phân loại rác hữu cơ tại nguồn, xử lý rác thải nông nghiệp đúng quy chuẩn bảo vệ nguồn nước.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Mạnh Lợi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả thôn Cốc Độ đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí mong muốn Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm, chung sức xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng cán bộ xã Nấm Dẩn và người dân thôn Cốc Độ cắt băng khánh thành đường giao thông nông thôn, công trình chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Đồng chí đề nghị Chi bộ thôn Cốc Độ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong định hướng phát triển thôn. Trong đó, chú trọng cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, có cơ chế khuyến khích người dân tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao mức sống. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy ước, hương ước gắn với thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đối với cấp ủy xã Nấm Dẩn, đồng chí đề nghị tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, định hướng của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn; định hướng rõ nhiệm vụ phát triển cho các chi bộ thôn; chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng thôn, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị canh tác, tạo sinh kế và cải thiện đời sống nhân dân.

Người dân thôn Cốc Độ tham dự Ngày hội.

Dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo xã Nấm Dẩn, người dân địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn dài 200m, rộng 3,5m, dày 20cm. Đây là công trình chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng từ sự đóng góp của người dân, cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 265 triệu đồng.

Sáng 18-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Lùng Búng, xã Bạch Đích tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; cùng lãnh đạo địa phương và đảng viên, Nhân dân trong thôn.

Đồng chí Mai Đức Thông và lãnh đạo xã Bạch Đích tặng quà, động viên Nhân dân thôn Lùng Búng.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư năm 2026.

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc tại ngày hội.

Thôn Lùng Búng có 200 hộ dân. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Thôn triển khai nhiều cách làm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của 5 dân tộc trên địa bàn.

Người dân thôn Lùng Búng phấn khởi đến dự ngày hội.

Trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan. Năm 2026, thôn có 158 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 79%; tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 29,5%.

Đồng chí Mai Đức Thông trò chuyện, động viên Nhân dân thôn Lùng Búng tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Mai Đức Thông biểu dương những kết quả Ban Công tác Mặt trận thôn Lùng Búng đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, giữ gìn khối đại đoàn kết. Đồng chí mong muốn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc truyền thống. Thôn cần tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng gia đình văn hoá, phát huy cộng đồng trách nhiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương biên giới ngày càng vững mạnh.

Phạm Hoan – Minh Tâm - Hồng Nhung