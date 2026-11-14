Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nhân Hà và Nghĩa Hưng

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Do Đạo, xã Nhân Hà.

*Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Do Đạo, xã Nhân Hà có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hoá thể thao; lãnh đạo xã Nhân Hà cùng đông đảo nhân dân khu dân cư.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân thôn Do Đạo đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày Văn hoá Việt Nam. Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Thôn Do Đạo có 1.171 hộ, với 4.397 nhân khẩu. Những năm qua, thôn Do Đạo luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Nhân Hà trong xây dựng đời sống văn hóa mới. Thôn cùng Ban Công tác Mặt trận luôn có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành; phát huy tốt tinh thần dân chủ, đoàn kết với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước và chính quyền địa phương, từ đó tập hợp và phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dân trong thôn đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu nông hộ, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 của thôn ước đạt trên 112 triệu đồng/người/năm, trên 96% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay cơ sở hạ tầng đường làng, ngõ xóm, đường khuyến nông của thôn đã được bê tông hóa 100%. Với truyền thống hiếu học “trọng thày, trọng nghĩa”, phong trào “khuyến học, khuyến tài” của thôn Do Đạo ngày càng phát triển và được nhân rộng. Các mối quan hệ trong nhân dân ngày càng gắn bó, truyền thống văn hóa cộng đồng được giữ gìn và phát huy. Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 86,3%. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn 0,17%...

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu với cán bộ và nhân dân thôn Do Đạo (xã Nhân Hà), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng thông tin khái quát với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua cũng như những định hướng trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Do Đạo đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Do Đạo nói riêng, MTTQ Việt Nam xã Nhân Hà nói chung thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khích lệ động viên điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới. Huy động các nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội; xây dựng nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm, khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc.

Cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, Luật dân quân tự vệ trong triển khai thực hiện các công việc chung của thôn; đảm bảo mọi người dân đều được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát và được thụ hưởng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Do Đạo, xã Nhân Hà.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Do Đạo, xã Nhân Hà; tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Do Đạo. Lãnh đạo xã Nhân Hà tặng hoa chúc mừng và biểu dương, khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2026; đồng thời tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Do Đạo.

*Sáng 14/11, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Đào Khê, xã Nghĩa Hưng. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Nghĩa Hưng và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Đào Khê.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Đào Khê.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân địa phương đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả hoạt động nổi bật của khu dân cư trong năm 2026 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Đào Khê có 890 hộ với 2.886 nhân khẩu. Tổng số hộ nghèo bảo trợ xã hội là 2 hộ (chiếm 0,002%), hộ cận nghèo là 30 hộ (chiếm 0,033%), có 53 hộ gia đình chính sách. Chi bộ có 71 đồng chí đảng viên. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của thôn có bước phát triển nhanh và bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự hướng dẫn trực tiếp của Ban Thường trực MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Số hộ đăng ký gia đình văn hóa trong khu dân cư đạt 100%, số gia đình văn hóa đạt 97%. Thôn được UBND xã công nhận danh hiệu Thôn văn hóa…

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng 5 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Đào Khê.

Trong khuôn khổ ngày hội Đại đoàn kết còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; thi đan nón nhằm tôn vinh nghề truyền thống của địa phương. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư; trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của thôn Đào Khê thời gian qua. Đồng chí thông tin đến cán bộ, nhân dân trong thôn những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2026 và khẳng định những kết quả đó là sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp thiết thực của từng địa phương, từng thôn, tổ dân phố và mỗi gia đình.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đào Khê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng thôn ngày càng phát triển, văn minh; mỗi gia đình thực sự là một mái ấm văn hóa, mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong xây dựng quê hương, góp phần cùng xã Nghĩa Hưng và tỉnh Ninh Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.