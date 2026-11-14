Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

* Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Bản Phố 2, xã Bắc Hà

Ngày 14/11, thôn Bản Phố 2, xã Bắc Hà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Dự và chung vui với Nhân dân có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Quang cảnh ngày hội.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Bắc Hà cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Thôn Bản Phố 2 có 213 hộ, với 1.063 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Ngày 1/7/2026, thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Làng Mới và thôn Bản Phố 2. Sau sắp xếp, đời sống cộng đồng cơ bản ổn định, Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động chung tại địa phương.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng ảnh lưu niệm chúc mừng thôn Bản Phố 2.

Năm 2026, kinh tế, đời sống người dân tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 3 triệu đồng so với năm trước. Toàn thôn có 15 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh thu cả năm đạt trên 2 tỷ đồng. Một số hộ đã phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, từng bước khai thác lợi thế bản sắc dân tộc để phát triển kinh tế.

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tặng quà chúc mừng thôn Bản Phố 2.

Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng được duy trì thường xuyên. Trong năm, người dân tham gia phát quang khoảng 1,2 km đường dân sinh, chỉnh trang khu sinh hoạt chung; tổ chức 20 buổi vệ sinh môi trường với khoảng 3.100 lượt người tham gia. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được chú trọng, 100% hộ gia đình ký cam kết xây dựng gia đình không ma túy.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và kết quả thôn Bản Phố 2 đạt được.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, phát huy tinh thần đại đoàn kết phải gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn, các đoàn thể và người có uy tín cần tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận; bảo đảm các hộ dân đều được tham gia các phong trào, hoạt động chung của cộng đồng.

Tặng quà các hộ tiêu biểu .

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, coi đây là nguồn lực nội sinh để phát triển du lịch cộng đồng; chú trọng bảo tồn trang phục, ẩm thực, văn nghệ dân gian gắn với giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường. Đồng thời, củng cố các mô hình tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, xanh, sạch, văn minh và không ma túy.

Hỗ trợ 2 hộ xây dựng nhà "Đại đoàn kết".

Nhân dịp này, địa phương đã khen thưởng, biểu dương các hộ gia đình văn hóa và người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp vì cộng đồng; trao kinh phí hỗ trợ 2 hộ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.

Các đại biểu tham gia các hoạt động thể thao cùng người dân.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia, theo dõi như chung kết Giải bóng đá nữ thôn Bản Phố 2 mở rộng, kéo co, nhảy bao bố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh trao thưởng và cờ vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các hoạt động văn hóa, thể thao tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Bản Phố 2.

Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải, vinh danh các đội thi đạt thành tích cao và cá nhân xuất sắc.

* Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩ Kẽm, xã Trịnh Tường.

Sáng 14/11, thôn Vĩ Kẽm, xã Trịnh Tường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân các dân tộc tham gia.

Đến dự ngày hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà thôn Vĩ Kẽm.

Thôn Vĩ Kẽm được hình thành sau sáp nhập thôn Dìn Pèng và thôn Vĩ Kẽm (cũ), hiện có 107 hộ với 563 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và dân tộc Mông cùng chung sống. Trong điều kiện địa bàn rộng, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào nông, lâm nghiệp, bà con vẫn tích cực lao động, phát triển kinh tế và giữ gìn tình đoàn kết cộng đồng.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc tặng quà người có uy tín trong cộng đồng.

Năm 2026, thôn có 53 ha lúa, sản lượng đạt 282,4 tấn; 192 ha quế và thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ 920 ha rừng. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng/năm. Đáng ghi nhận, trong năm thôn đã giảm được 5 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả thôn Vĩ Kẽm đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc Dao, Mông và người dân trong thôn; phát huy vai trò của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mọi việc chung của thôn cần được bàn bạc dân chủ, công khai, để mỗi người dân thực sự được biết, được tham gia, được giám sát và cùng hưởng thành quả phát triển.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm OCOP và các nông sản địa phương tại ngày hội.

Người dân thôn Vĩ Kẽm tham gia hoạt động thể thao tại ngày hội.

Dịp này, đồng chí Ngô Hạnh Phúc cùng đoàn công tác của tỉnh và xã Trịnh Tường đã trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín trong cộng đồng.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm

Sáng 14/11, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm.

Sau sáp nhập, tổ dân phố Pá Xổm có 452 hộ, hơn 1.850 nhân khẩu, với 7 dân tộc cùng sinh sống. Với phương châm gần dân, sát dân, Ban Công tác Mặt trận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết và sức dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm.

Hiện tổ duy trì hơn 60 ha lúa hai vụ; diện tích cây vụ ba đạt trên 60%, chủ yếu là ngô và rau màu. Cùng với sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và các ngành nghề phi nông nghiệp ngày càng phát triển. Toàn tổ có 20 hộ kinh doanh tạp hóa, 5 hộ làm dịch vụ xay xát và khoảng 40 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ khác. Qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và từng bước đa dạng sinh kế cho người dân.

Thời gian qua, người dân trong tổ đã đóng góp khoảng 100 triệu đồng duy trì hoạt động thu gom rác thải, 20 triệu đồng duy trì hệ thống điện chiếu sáng đường quê; đồng thời đóng góp 760 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương và thực hiện các phần việc chung.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân Pá Xổm tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, gắn kết các gia đình, các thế hệ và các dân tộc. Năm 2026, có 428/452 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được tuyên truyền, vận động; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ.

Công tác an sinh xã hội cũng được chú trọng. Ban Công tác Mặt trận phối hợp rà soát, nắm hoàn cảnh các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và trường hợp khó khăn để vận động cộng đồng hỗ trợ. Trong năm, các loại quỹ Vì người nghèo, Chữ thập đỏ, Bảo vệ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa đều được vận động và thực hiện đầy đủ theo quy định.

Từ những việc làm cụ thể, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng ở Pá Xổm tiếp tục được củng cố. Đây cũng là nền tảng để Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức vận động, phát huy sức dân, chăm lo đời sống và xây dựng tổ dân phố Pá Xổm ngày càng đoàn kết, văn minh, an toàn.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích mà cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Pá Xổm đạt được.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Trung Tâm và bà con tổ dân phố Pá Xổm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò hạt nhân quy tụ, gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Đồng chí lưu ý cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác tốt lợi thế địa phương để mở rộng các ngành nghề thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững và tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, huy động nguồn lực cộng đồng để kịp thời sẻ chia, giúp đỡ các hộ khó khăn, gia đình chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, cần đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thấm sâu vào đời sống hằng ngày, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm văn hóa, giữ gìn đạo đức, lối sống nghĩa tình; bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an toàn giao thông, xây dựng tổ dân phố Pá Xổm sáng - xanh - sạch - đẹp, bình yên, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Tổ dân phố Pá Xổm.

Nhân dịp này, tỉnh Lào Cai tặng 15 suất quà cho người có uy tín trong cộng đồng tại tổ dân phố. Phường Trung tâm trao 10 suất quà động viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng tặng quà hộ nghèo tại tổ dân phố Pá Xổm.

Lãnh đạo phường Trung Tâm tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết của tổ dân phố Pá Xổm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng cùng lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo phường Trung Tâm tham quan gian hàng nông sản địa phương, múa sạp cùng bà con tổ dân phố Pá Xổm.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng cùng lãnh đạo các ngành của tỉnh, lãnh đạo phường Trung Tâm tham quan gian hàng nông sản của địa phương, tham gia múa sạp, đẩy gậy, bịt mắt đánh trống trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

* Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Làng Đát, xã Yên Bình

Sáng 14/11, đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Làng Đát, xã Yên Bình.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Yên Bình và đông đảo cán bộ, Nhân dân các dân tộc địa phương.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Làng Đát được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Hương Lý và Làng Đát, hiện có 393 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc. Năm 2026, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể đã phối hợp vận động Nhân dân, từng bước ổn định tổ chức, củng cố khối đại đoàn kết, triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu dự ngày hội.

Qua 2 đợt vận động xã hội hóa, 365 cán bộ, đảng viên và người dân đã đóng góp 65 triệu đồng để đổ bê tông đường liên thôn và mua sắm thiết bị cho nhà văn hóa. Những việc làm thiết thực này góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của bà con sau sáp nhập, thể hiện tinh thần chung sức vì cộng đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn duy trì công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự được người dân hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.

Người dân thôn Làng Đát phát biểu tại ngày hội.

Thu nhập bình quân của thôn đạt 70 triệu đồng/người/năm. Trong năm, 1 hộ thoát nghèo, 1 hộ được hỗ trợ làm nhà ở; toàn thôn còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Gần 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 45 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và kết quả thôn Làng Đát đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Làng Đát.

Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên; đổi mới hoạt động Mặt trận, đoàn thể theo hướng gần dân, hiểu dân, vận động bằng việc làm thiết thực.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Làng Đát.

Đồng chí mong muốn bà con chủ động phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh, dịch vụ phù hợp; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phòng ngừa dịch bệnh. Các đoàn thể quan tâm hỗ trợ sinh kế, giúp hộ khó khăn vươn lên, phấn đấu năm 2027 giảm 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo; chăm lo trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.

Lãnh đạo xã Yên Bình tặng hoa chúc mừng thôn Làng Đát.

Thôn tiếp tục hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhận diện thông tin xấu độc; gìn giữ, truyền dạy nghề và văn hóa truyền thống của 7 dân tộc; phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ hòa giải, góp phần duy trì xã không ma túy.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng cùng đoàn công tác trao quà cho 36 hộ nghèo, gia đình khó khăn và gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng trao quà cho 5 người có uy tín trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, chung vui cùng bà con.

Dịp này, đồng chí Phạm Toàn Thắng cùng đoàn công tác và xã Yên Bình trao quà cho 5 người có uy tín, 36 hộ nghèo, gia đình khó khăn và gia đình tiêu biểu; tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, chung vui cùng bà con.

* Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vinh

Quang cảnh ngày hội.

Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Vinh, xã Võ Lao.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Võ Lao cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Các đại biểu và Nhân dân thôn Vinh dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ, hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; biểu dương gia đình, cá nhân tiêu biểu và tặng quà người có uy tín trên địa bàn xã.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Vinh báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thôn Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Vinh 1 và Vinh 2, có 286 hộ với 1.227 nhân khẩu, trong đó, 80% là đồng bào dân tộc Tày. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, từng bước ổn định tổ chức, duy trì các phong trào thi đua và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân thôn Vinh tham dự Ngày hội.

Trong năm, Nhân dân đã đóng góp trên 100 ngày công tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội và phong trào xây dựng khu dân cư.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2026, toàn thôn có 277 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,8%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường đúng tuổi, không có học sinh bỏ học; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Các đại biểu dự ngày hội.

Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm được duy trì; an ninh, trật tự cơ bản ổn định. Việc ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Minh Toàn ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Vinh trong quá trình sáp nhập, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng của Nhân dân và vai trò của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận trong xây dựng khu dân cư.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự ngày hội.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, thôn Vinh tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người có uy tín; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Cùng với đó, cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày, xây dựng môi trường sống "sáng, xanh, sạch, đẹp"; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch để Nhân dân tham gia bàn bạc và giám sát các công việc chung.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Võ Lao, đồng chí đề nghị tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân; quan tâm hỗ trợ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, định hướng việc làm phi nông nghiệp, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng và thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân sau sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho thôn Vinh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Toàn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Vinh.

Các đại biểu trao quà, động viên những người có uy tín trên địa bàn xã Võ Lao.

Các gia đình, cá nhân tiêu biểu xã Võ Lao được biểu dương, tôn vinh tại ngày hội.

Biểu dương các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua thôn Vinh.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Bản Chao, xã Việt Hồng

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 14/11, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui với Nhân dân Bản Chao, xã Việt Hồng.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xã Việt Hồng và Nhân dân Bản Chao.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Bản Chao có 164 hộ với 685 nhân khẩu, có 4 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc Tày chiếm 85%. Những năm qua, Nhân dân Bản Chao đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới” và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Người dân Bản Chao tham dự ngày hội.

Từ tháng 7/2026, sau khi sáp nhập thôn bản, Bản Chao được thành lập mới với 121 hộ của Bản Chao cũ với 43 hộ của Bản Din, ngay sau khi sáp nhập, đã chủ động kiện toàn Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể sớm đi vào hoạt động. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa được xây dựng đảm bảo theo tiêu chí.

Bản Chao hiện có 97% hộ đạt gia đình văn hóa; 94,5% hộ đạt gia đình hạnh phúc; trên 75% người dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”; thôn đủ điều kiện là Bản văn hoá năm 2026… Đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị ổn định, còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Đại biểu tham luận tại ngày hội.

Tại ngày hội, người dân và các tổ chức đoàn thể tham luận tập trung phát triển kinh tế - xã hội; duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua...

Phát biểu chung vui với người dân Bản Chao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao về sự đổi thay và kết quả phát triển kinh tế - xã hội Bản Chao trong những năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao về sự đổi thay và kết quả phát triển kinh tế - xã hội Bản Chao trong những năm qua.

Đồng chí mong muốn bà con khu dân cư Bản Chao sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết của quê hương Việt Hồng, phát huy tình làng nghĩa xóm, cùng nhau phát triển sản xuất, giúp các hộ còn khó khăn có thêm điều kiện vươn lên. Mỗi gia đình góp sức giữ đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp và giữ gìn an ninh, trật tự để đời sống ngày càng ấm no, bản làng thêm bình yên.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà và hoa chúc mừng Nhân dân Bản Chao.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Việt Hồng thường xuyên lắng nghe ý kiến của bà con, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng bà con lựa chọn những việc thiết thực với từng thôn, bản để tập trung thực hiện để góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với Nhân dân Bản Chao.

* Đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Thành

Ngày 14/11, thôn Phú Thành, xã Bảo Thắng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là khu dân cư được chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Dự và chung vui với người dân địa phương có đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng lãnh đạo xã, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân thôn Phú Thành.

Mở đầu ngày hội, đại biểu và người dân thưởng thức chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua phóng sự “Mạch nguồn đoàn kết”.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc tiêu biểu”.

Theo báo cáo tại ngày hội, thôn Phú Thành hiện có 824 hộ với 2.778 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Dù địa bàn rộng sau sáp nhập, nhà văn hóa còn hạn chế về cơ sở vật chất, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban quản lý thôn và Ban Công tác Mặt trận, người dân đã đoàn kết, vượt khó và đạt nhiều kết quả trong năm 2026.

Cụ thể, 100% hộ dân ký cam kết thực hiện nhiệm vụ địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự; 817 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm hơn 99,1%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Người dân tự nguyện đóng góp hơn 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm mới hơn 200 m đường dân sinh, xây dựng đường cờ, chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; đồng thời vận động gần 50 triệu đồng ủng hộ các quỹ an sinh xã hội.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng tại ngày hội.

Đại diện các chi hội, đoàn thể và người dân trong thôn đã thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2026 và tôn vinh 40 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã công bố quyết định công nhận thôn Phú Thành đạt danh hiệu “Thôn hạnh phúc tiêu biểu”. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã công bố và ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2026, nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lý Thị Vinh biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ và người dân 7 dân tộc thôn Phú Thành. Đồng chí đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các tiêu chí khu dân cư hạnh phúc vào thực tiễn, xứng đáng là điểm sáng để nhân rộng trên địa bàn.

Đồng chí Lý Thị Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và người dân thôn Phú Thành.

Ban Công tác Mặt trận thôn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2027, kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau phần lễ, ngày hội tiếp tục với các trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu thể thao như kéo co, bóng chuyền hơi, góp phần gắn kết người dân các dân tộc và tạo khí thế thi đua trong khu dân cư.