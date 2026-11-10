Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương

*Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Yên Lập, xã Yên Thành.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Thôn Yên Lập có diện tích tự nhiên 495,54 ha, với 160 hộ, 728 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế. Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn; duy trì nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Năm 2026, thôn có 154/160 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97%.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thôn Yên Lập.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Không khí ngày hội thêm vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con Nhân dân thôn Yên Lập tại Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phùng Tiến Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Yên Lập đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân dự lễ khánh thành cầu thôn Yên Lập.

Trước đó, đồng chí Phùng Tiến Quân đã dự lễ khánh thành cầu thôn Yên Lập.

Tin, ảnh: Nguyễn Yếm

* Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Vân Đình Thảo dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nậm Khòa, xã Hồ Thầu.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh cùng các đại biểu trò chuyện với bà con thôn Nậm Khòa, xã Hồ Thầu.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh cùng các đại biểu trò chuyện với bà con thôn Nậm Khòa, xã Hồ Thầu.

Thôn Nậm Khòa hiện có 221 hộ gia đình với 1.169 nhân khẩu, gồm 07 dân tộc cùng sinh sống là Dao, Nùng, Tày, Cao Lan, La Chí, Kinh và Pà Thẻn. Nhân dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ. Trong năm, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa tiếp tục được duy trì. Qua bình xét năm 2026, có 60% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa. Toàn thôn có 07 hộ vươn lên thoát nghèo; thu nhập bình quân ước đạt 22 triệu đồng/người/năm. Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được phát huy…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng lẵng hoa của tỉnh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nậm Khòa.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng quà một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó tại thôn Nậm Khòa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vân Đình Thảo ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Nậm Khòa đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Đồng chí đề nghị, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích các hộ giúp nhau phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tích cực xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thôn Nậm Khòa và xã Hồ Thầu ngày càng phát triển, thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh cộng đồng trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.