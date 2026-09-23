Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh dự Lễ phát động làm đường giao thông nông thôn tại Bảo Nhai

Sáng 23/9, tại tuyến đường từ cầu Khởi Bung đi thôn Nậm Khắp Trong, UBND xã Bảo Nhai tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Dự lễ phát động có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Bảo Nhai, cùng đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Quang cảnh lễ phát động.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời chính thức khởi công nâng cấp, bê tông hóa tuyến đường từ cầu Khởi Bung đi thôn Nậm Khắp Trong.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 46 ngày 3/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Kế hoạch 395 ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh.

Trước đó, trong đợt 1, xã Bảo Nhai đã triển khai 7 công trình với tổng chiều dài 10 km. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, mà còn tạo khí thế thi đua, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Đồng chí Trần Xuân Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Bảo Nhai phát biểu tại lễ phát động.

Xã Bảo Nhai hiện có 72 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 273 km, trong đó có 9 tuyến đường trục xã dài hơn 88 km và 63 tuyến đường trục thôn dài hơn 185 km. Do địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương và vận chuyển nông - lâm sản của người dân.

Công trình được lựa chọn làm điểm khởi công đợt 2 là tuyến đường từ cầu Khởi Bung đi thôn Nậm Khắp Trong, có tổng chiều dài 2,35 km, gồm 3 tuyến. Theo thiết kế, nền đường được nâng cấp, mở rộng lên 6 m; mặt đường bê tông rộng 3,5 m, dày 20 cm. Tổng kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 3,53 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp đối ứng bằng ngày công, vật liệu và thực hiện giải phóng mặt bằng, trị giá hơn 467 triệu đồng.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khắc phục “điểm nghẽn” về giao thông, tạo thuận lợi cho người dân các thôn Khởi Xá, Nậm Khắp và khu vực lân cận đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, nông - lâm sản, đồng thời góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thiếu nhi xã Bảo Nhai múa hát chào mừng lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh thay mặt lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền xã Bảo Nhai tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ của tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu; quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm và phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư.

Tiếp tục phát huy phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"; chuyển từ mục tiêu "có đường" sang "nâng cao chất lượng đường". Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy chỉ chú trọng đầu tư xây dựng sang coi trọng cả công tác quản lý, bảo trì và khai thác hiệu quả công trình…

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh trao hỗ trợ của tỉnh cho xã Bảo Nhai xây dựng đường giao thông nông thôn.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã cùng cán bộ, công chức, lực lượng công an, dân quân, tự vệ và người dân địa phương đã ra thực địa thi công tuyến đường.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh và đại biểu tỉnh, lãnh đạo xã cùng người dân Bảo Nhai tham gia đổ bê tông tuyến đường.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại xã Liên Sơn

Các đại biểu và Nhân dân dự lễ phát động.

Xã Liên Sơn có 8,8 km Quốc lộ 32 đi qua; hơn 200 tuyến đường xã, đường thôn và ngõ xóm với tổng chiều dài trên 91 km. Đến nay, đã có gần 70 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt tỷ lệ 76%, chủ yếu là đường giao thông nông thôn cấp B. Hệ thống giao thông từng bước được cải thiện đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Nhân dân đi lại, sản xuất, học tập, giao thương hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Năm 2026, xã Liên Sơn triển khai 4 công trình giao thông với chiều dài trên 3km, tổng mức đầu tư hơn 8,9 tỷ đồng, trong đó 2 công trình sử dụng vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, gồm: Công trình nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 32 vào Trường Mầm non Sơn A, xã Liên Sơn, có chiều dài tuyến 979 m và công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 32 đến Trường TH&THCS Sơn A (phân hiệu Trường Tiểu học Sơn A) với chiều dài tuyến 251m (đã hoàn thành vào cuối tháng 6).

Ngoài ra 2 công trình sử dụng nguồn vốn giao thông nông thôn với chiều dài hơn 2,1km trên địa bàn các thôn Bản Viềng, Cò Cọi, Bản Cai và Bản Bon với tổng mức đầu tư trên 3,9 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp trên 1,1 tỷ đồng) đang được triển khai và phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận tiện và thúc đẩy giao thương hàng hóa.

Tại lễ phát động, xã Liên Sơn ra quân làm tuyến đường thôn Bản Viềng với tổng chiều dài là 313m, tổng mức đầu tư 571 triệu đồng

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng Quốc Hưng trao tặng 70 tấn xi măng cho xã Liên Sơn xây dựng đường giao thông nông thôn.

Các đại biểu và Nhân dân tham gia kiên cố hóa tuyến đường giao thông tại thôn Bản Viềng.

Nhân dịp này, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xã Liên Sơn 70 tấn xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn và tham gia thực hiện kiên cố hóa tuyến đường cùng Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Lễ phát động, ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại xã Sín Chéng

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Quang cảnh buổi lễ.

Trong đợt 2 năm 2026, xã Sín Chéng triển khai 9 công trình đường giao thông nông thôn. Hoạt động trọng tâm của lễ phát động là ra quân đổ bê tông tuyến đường Bản Kha – Bãi rác, với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên và đông đảo Nhân dân thôn Bản Kha.

Hiện, xã Sín Chéng có gần 208 km đường giao thông, trong đó, đường trục chính xã dài hơn 32 km; đường giao thông nông thôn mặt đường bê tông xi măng dài hơn 165 km và đường cấp phối dài 10,5 km.

Người dân tham gia lễ phát động.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng và thụ hưởng công trình. Người dân đóng góp bằng ngày công lao động, giải phóng mặt bằng, hiến đất và tham gia bảo vệ, duy trì các tuyến đường sau khi hoàn thành.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của giao thông nông thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn phát biểu tại lễ phát động.

Đồng chí khẳng định quan điểm "Giao thông đi trước - Mở đường phát triển", đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sín Chéng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của tỉnh về phát triển giao thông nông thôn, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn.

Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trước mắt, năm 2026 phải hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 10 tuyến đường giao thông nông thôn đã khởi công; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý, việc tổ chức triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường, chú trọng chất lượng công trình, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng 100 tấn xi măng hỗ trợ xã Sín Chéng xây dựng đường giao thông nông thôn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn cũng đề nghị ngay sau lễ phát động, các lực lượng cần khẩn trương triển khai thực hiện với tinh thần "nói đi đôi với làm", bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 100 tấn xi măng hỗ trợ xã Sín Chéng xây dựng đường giao thông nông thôn, góp thêm nguồn lực để địa phương đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa các tuyến đường.

Các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân trực tiếp tham gia đổ bê tông tuyến đường Bản Kha – Bãi rác ngay sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ và người dân đã trực tiếp tham gia đổ bê tông tuyến đường Bản Kha – Bãi rác. Những phần việc được triển khai ngay tại công trình góp phần đưa chủ trương xây dựng giao thông nông thôn thành những công trình cụ thể, phục vụ thiết thực nhu cầu đi lại, sản xuất và giao thương của người dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng dự Lễ phát động làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại xã Cảm Nhân

Cùng dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, Nhân dân tham dự lễ phát động.

Xã Cảm Nhân hiện có khoảng 185 km đường giao thông nông thôn. Những năm qua, địa phương đã từng bước đầu tư, nâng cấp khoảng 133 km đường; nhiều tuyến được bê tông hóa, mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, có nơi xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhất là trong mùa mưa.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, xã Cảm Nhân đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 90% tuyến đường trục xã, đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, bê tông hóa. Riêng năm 2026, xã phấn đấu làm mới và bê tông hóa gần 15 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, lãnh đạo xã Cảm Nhân đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, tự nguyện và tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trong quá trình triển khai làm đường phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Các tuyến đường sau khi hoàn thành phải được quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương Cảm Nhân ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng trao hỗ trợ xã Cảm Nhân 70 tấn xi măng và tặng quà động viên các lực lượng tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng đã trao hỗ trợ xã Cảm Nhân 70 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng cùng các đại biểu và đông đảo Nhân dân đã ra quân đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn từ Tỉnh lộ 170 vào khu sản xuất tại thôn Ngòi Sọng. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 1,1km, bề rộng mặt đường bê tông 5,0m.

Các đại biểu và Nhân dân tham gia đổ bê tông đường tại thôn Ngòi Sọng.

Việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống người dân, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự lễ phát động xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 tại xã Si Ma Cai

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Si Ma Cai.

Quang cảnh lễ phát động.

Lễ phát động được tổ chức tại thôn Cán Chư Sử, ra quân xây dựng tuyến đường nội đồng Cán Cấu - Tả Van Chư, với chiều dài 2,5 km, tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng từ ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại và phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với việc xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trong giai đoạn 2026 -2030; đồng thời ghi nhận, biểu dương cố gắng của xã Si Ma Cai trong công tác chuẩn bị ra quân làm đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Đặng Quốc Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Để phong trào đạt kết quả thực chất, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Si Ma Cai và các cơ quan, đơn vị cần xác định lễ phát động không phải là hoạt động mang tính hình thức, mà là điểm khởi đầu của một đợt thi đua có mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm rõ ràng.

Sau buổi lễ, công việc phải được triển khai liên tục; khó khăn phát sinh phải được nắm bắt, xử lý kịp thời; kết quả phải được kiểm tra, đánh giá bằng khối lượng và chất lượng thực tế của công trình; việc tổ chức thi công đảm bảo khoa học, an toàn, chất lượng; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng xã Si Ma Cai 100 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân và các lực lượng đã ra quân mở mới nền đường, đổ bê tông xi măng tuyến đường đường nội đồng Cán Cấu - Tả Van Chư; duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Phòng khám - Hồ Cạn, thôn Cán Chư Sử.

Các đại biểu và Nhân dân ra quân đổ bê tông tuyến đường nội đồng Cán Cấu - Tả Van Chư.

Trong ngày, tại 26 thôn khác trên địa bàn xã Si Ma Cai, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng đồng loạt ra quân duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; tập trung phát cỏ, vệ sinh mặt đường, nạo vét rãnh dọc, đắp phụ lề đường, hót đất sụt nhỏ và xử lý kịp thời những điểm gây cản trở giao thông.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn dự lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 tại xã Lâm Thượng

Đợt này, xã Lâm Thượng phấn đấu triển khai thi công gần 5 km đường giao thông nông thôn. Với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các lực lượng nhanh chóng bắt tay vào công việc, tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn trao tặng 100 tấn xi măng của tỉnh cho xã Lâm Thượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn đề nghị xã Lâm Thượng khẩn trương tổ chức thi công theo đúng phương án, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Địa phương cần bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình; quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện để MTTQ và Nhân dân giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh, việc huy động đóng góp phải tự nguyện, dân chủ, phù hợp khả năng từng hộ, không áp đặt, đồng thời kịp thời tiếp thu, giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu và người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại thôn Khánh Thiện, xã Lâm Thượng.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Lâm Thượng đồng loạt ra quân thi công tuyến đường tại thôn Khánh Thiện, dài 229 m, rộng 3,5 m, kết cấu bê tông xi măng.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh dự Lễ phát động, ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại xã Hợp Thành

Dự lễ phát động còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Thành; đại diện lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Làng Mới, thôn Pèng.

Năm 2026, xã Hợp Thành đã chủ động rà soát nhu cầu, tổ chức họp Nhân dân, huy động các nguồn lực và triển khai các công trình giao thông theo kế hoạch đề ra. Giai đoạn 1, xã được UBND tỉnh giao đầu tư 7 tuyến đường, với tổng chiều dài khoảng 4,597 km và tổng mức đầu tư gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 4,7 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã.

Trao tặng xã Hợp Thành 70 tấn xi măng để hỗ trợ địa phương triển khai các công trình giao thông nông thôn.

Đến nay, 6/7 công trình đã hoàn thành thi công, đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. Tổng kế hoạch vốn được giao hơn 4,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân lũy kế đạt gần 3,4 tỷ đồng, bằng 76,45% kế hoạch.

Tại lễ phát động, xã Hợp Thành ra quân thi công tuyến đường trục thôn Làng Mới, đoạn xóm Mới 1, dài hơn 2 km. Tuyến có nền đường rộng 3 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 2 m, tổng mức đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Để triển khai công trình, 100% hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tạo điều kiện mở rộng nền đường và đổ bê tông xi măng tuyến. Đến nay, khối lượng mở mới nền đường đạt khoảng 2 km, tương đương 95,37% chiều dài toàn tuyến. Công trình đường giao thông dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Xã Hợp Thành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong làm đường giao thông nông thôn.

Dịp này, xã Hợp Thành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào đợt 1. Trong đó có ông Tẩn Láo Tả, Trưởng thôn Làng Mới; ông Chảo Dùn Kinh, Trưởng thôn Pèng và các ông Lò Láo Ú, Lò Láo Tả, Lò Láo Lở là những hộ dân tiêu biểu trong hiến đất làm đường.

Nhân dân thôn Làng Mới tích cực tham gia mở mới nền đường, tạo mặt bằng thi công.

Giai đoạn 2, xã Hợp Thành đang trình UBND tỉnh xem xét giao đầu tư 17 tuyến GTNT, tổng chiều dài khoảng 4,4 km, tổng mức đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hơn 2,6 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 555 triệu đồng. Khi được giao vốn, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các công trình, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Hà Đức Minh dự Lễ phát động xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Khao Mang

Sáng ngày 23/9, đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã dự Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại thôn Séo Mả Pán, xã Khao Mang. Cùng dự có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Hà Đức Minh phát biểu tại lễ phát động.

Hiện tại mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khao Mang có tổng chiều dài 160,5 km; trong đó 56,1 km đã được cứng hóa và 82 km chưa được cứng hóa. Phát huy tinh thần chủ động, năm 2026, xã Khao Mang đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 6 tuyến công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4,293 km, tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 6 công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn cộng đồng dân cư, đủ điều kiện để triển khai thi công.

Đông đảo người dân tham gia lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Hà Đức Minh cùng các đại biểu và Nhân dân xã Khao Mang đã trực tiếp tham gia các hoạt động thi công tuyến đường tại thôn Séo Mả Pán tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 trên địa bàn.

Đồng chí Hà Đức Minh cùng người dân tham gia lễ phát động.

Đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng dự Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại xã Phong Hải

Sáng 23/9, tại thôn Nậm Chủ, UBND xã Phong Hải tổ chức Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026, hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Y tế tỉnh. Về phía xã Phong Hải có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, bí thư chi bộ, trưởng 18 thôn, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân thôn Nậm Chủ.

Tuyến đường giao thông nông thôn nối thôn Nậm Chủ và Nậm Choỏng, có chiều dài 3km.

Tại lễ phát động, cán bộ, nhân dân đã tổ chức ra quân thi công tuyến đường giao thông nông thôn nối thôn Nậm Chủ và Nậm Choỏng, có chiều dài 3km. Theo kế hoạch, năm 2026, xã Phong Hải sẽ thi công hơn 16 km đường giao thông nông thôn với 9 công trình với tổng kinh phí đầu tư là gần 27 tỷ đồng.

Ngay sau lễ phát động các đại biểu và các lực lượng, người dân đã đổ bê tông tuyến nối thôn Nậm Chủ và Nậm Choỏng, xã Phong Hải.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đổ bê tông tuyến đường. Đây là hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phong Hải nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá dự lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Pha Long

Sáng 23/9, tại thôn Vũ Sà, xã Pha Long tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, đợt 2 năm 2026.

Dự lễ phát động có đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 1 số sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, người dân xã Pha Long.

Các lực lượng, người dân xã Pha Long tham gia phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Đợt 1/2026, toàn xã đã triển khai thi công 6 công trình với tổng chiều dài 10,5 km.

Đợt 2/2026, xã Pha Long đăng ký triển khai thực hiện 9 tuyến đường với tổng chiều dài trên 15 km; tổng mức đầu tư hơn 31,4 tỷ đồng.

Các thôn trên địa bàn xã đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông với tổng trị giá hơn 6,4 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả của cán bộ, đảng viên và người dân xã Pha Long trong làm đường giao thông nông thôn.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân xã Pha Long xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phát huy tối đa nguồn lực đầu tư. Phát huy phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, thi công, bảo vệ công trình. Huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối cao đồng thời bảo đảm chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 100 tấn xi măng cho xã Pha Long.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và người dân địa phương đã tham gia thi công tuyến đường giao thông Vũ Sà – Bờ Sông, với quy mô mở rộng nền đường 6,8m; chiều dài 1,5km; tổng mức đầu tư trên 3,8 tỷ đồng.

Tuyến đường được hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và người dân xã Pha Long tham gia thi công tuyến đường Vũ Sà - Bờ Sông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh dự phát động làm đường giao thông nông thôn tại Chiềng Ken

Sáng 23/9, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã Chiềng Ken.

Tham gia lễ phát động có đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Chiềng Ken.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Sinh ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Chiềng Ken đạt được trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, đồng thời góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Ken tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân chung sức, đồng lòng, chủ động tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn; tập trung triển khai các công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao tặng 100 tấn xi măng cho Nhân dân thôn Bẻ

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thành Sinh trao tặng 100 tấn xi măng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho Nhân dân thôn Bẻ, xã Chiềng Ken để thực hiện bê tông hóa tuyến đường Dần Thàng - Bẻ 4.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh cùng cán bộ, Nhân dân xã Chiềng Ken khởi công tuyến Dần Thàng - Bẻ 4.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thành Sinh cùng cán bộ và Nhân dân địa phương tham gia khởi công tuyến đường Dần Thàng - Bẻ 4, có chiều dài 0,8 km.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ phát động ra quân làm đường giao thông nông tại xã Thượng Bằng La

Sáng 23/9, UBND xã Thượng Bằng La tổ chức Lễ phát động ra quân làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026. Dự lễ phát động và trực tiếp tham gia lao động cùng Nhân dân có Đại tá Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ cùng lãnh đạo, cán bộ xã Thượng Bằng La và Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thượng Bằng La phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nội vụ và lãnh đạo, nhân dân xã Thượng Bằng La dự Lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng Nhân dân ra quân thi công tuyến đường nội thôn Noong Tài, dài 9.100 m, tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân đóng góp 130 triệu đồng.

Hiện, xã Thượng Bằng La đang quản lý hơn 100 km đường giao thông. Trong đó, 65,1 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 63,76%. Năm 2026, xã triển khai 15 công trình đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài hơn 9,4 km, tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng. Đến nay, xã đã hoàn thành 2,5 km đường giao thông theo kế hoạch.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nội vụ và lãnh đạo, cán bộ, nhân dân xã Thượng Bằng La tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng thuận, khí thế thi đua của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Bằng La trong xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; xác định phát triển giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Đại tá Trịnh Khắc Cường nhấn mạnh xã cần chú trọng nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm đường giao thông “đủ rộng, đủ chuẩn, đủ bền”; ưu tiên mở rộng, nâng cấp những tuyến có tính kết nối cao, phục vụ sản xuất, dân sinh, phát triển dịch vụ, du lịch và các thôn, bản còn khó khăn...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ 70 tấn xi măng cho xã Thượng Bằng La để phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ 70 tấn xi măng cho xã Thượng Bằng La để phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nghĩa Đô ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2

Sáng 23/9, tại thôn Nà Phung, UBND xã Nghĩa Đô tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026, đồng thời khởi công tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu.

Quang cảnh lễ phát động.

Dự lễ phát động có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đô cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu và người dân dự lễ phát động.

Hiện nay, trên địa bàn xã Nghĩa Đô có 55 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 154 km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, thời gian qua, nhiều tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy, xuống cấp nghiêm trọng; tỷ lệ đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa nhưng bị hư hỏng, gây khó khăn cho đi lại và mất an toàn còn ở mức cao.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng xã Nghĩa Đô 70 tấn xi măng.

Tại buổi lễ, UBND xã Nghĩa Đô phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân thi công tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu, có chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 6 m. Công trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân thông qua đóng góp ngày công, hiến đất và vật tư.

Các đại biểu và người dân ra quân thi công tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu.

Việc khởi công tuyến đường góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, phát huy phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng hệ thống giao thông nông thôn ngày càng đồng bộ, hiệu quả, bền vững.