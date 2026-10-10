Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông, Đền thờ Bác Hồ và Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương Đền thờ Vua Lê Thái Tông.

Tại Đền thờ Vua Lê Thái Tông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công ơn của Vua Lê Thái Tông, người có công thống nhất giang sơn, xây dựng và bảo vệ đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân loại. Trước anh linh Người, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác; quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đất nước, địa phương ngày càng phát triển.

Các đại biểu dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Các đại biểu dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nguyện chung sức, đồng lòng bảo vệ, phát huy thành quả cách mạng, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, đưa Sơn La ngày càng giàu đẹp.