Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo phường Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, dâng hương và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đối với quê hương Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng - hàng vạn người con ưu tú đã hăng hái lên đường chiến đấu, nhiều người mãi mãi nằm lại trên các chiến trường.

Tên tuổi và công lao của các Anh hùng liệt sĩ luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh khắc ghi, trân trọng gìn giữ; trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ đi trước, cùng sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tỉnh Bắc Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, nhất là sau khi sáp nhập.

Ghi nhận những thành tựu phát triển toàn diện của Bắc Ninh thời gian qua, ngày 24/8, tại phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Đổng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bắc Ninh là thành phố thứ 9 của cả nước, được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Theo định hướng, Bắc Ninh được xây dựng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc…

Các đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáng sống; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.