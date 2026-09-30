Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương Quý III/2026.

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III/2026. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại của Quốc hội; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự, về phía Đảng ủy Công an Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm; Thượng tướng Đặng Hồng Đức; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ...

Hội nghị được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trọng tâm trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động kỷ luật trách nhiệm kỷ luật thực thi đối với toàn Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng triển khai hiệu quả các mặt công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương Quý III/2026.

“Những nội dung trình bày hội nghị hôm nay đều là những vấn đề quan trọng về an ninh trật tự của đất nước, triển khai tư duy mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy đã được trao đổi thảo luận trong Bộ Công an song do tính chất tầm quan trọng của các vấn đề, đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục đóng góp ý kiến và trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương phát biểu chỉ đạo để Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu bổ sung hoàn thiện các văn bản”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương quý III/2026

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề.

Theo chương trình, sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo về các nhiệm vụ lực lượng Công an nhân dân phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.