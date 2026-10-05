'Các đồng chí hãy ngẩng cao đầu vì Quốc kỳ mà đá!'

Sợi chỉ đỏ làm nên bản sắc Công an Hà Nội

Nhớ lại năm xưa, khi lứa cầu thủ năm 1956 Nguyễn Mạnh Cường, Phan Đức Âu, Bùi Nghẽn, Lưu Đình Tòng (Tòng “cháy”), Nguyễn Huy Luyến, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Văn Thìn (Thìn "A")… tạo nên đội Công an Hà Nội giàu chất kỹ thuật nhưng cũng đầy ngẫu hứng dần lùi về hậu phương, một thế hệ chiến sĩ trẻ trung lập tức bước lên gánh vác trọng trách, tiếp nối trọn vẹn tinh thần của các bậc tiền bối. Đó là những Tô Hiền, Đoàn Sơn (Sơn “min”), Trần Đình Du (Du “cò”), Trần Đình Đức (Đức “khựa”), Nguyễn Văn Thọ (Thọ “gáo”), Trịnh Xuân Đài (Ba Đài), Vũ Văn Hạc (Hạc “phệ”), Tô Giới Pháp (Pháp A), Hoàng Xuân Thành (Thành A), Lai Thành (Thành B), Nguyễn Văn Độ (Độ “trây”)… cùng ba anh em ruột Từ Như Thành (Thành “C”), Từ Như Hiển (Hiển “coóc”) và Từ Như Sơn (Sơn “nghé”). Nói về ba anh em họ Từ, năm 1963, khi chuyến tàu hồi hương Việt kiều từ New Caledonia (Tân đảo) cập bến Hải Phòng, ông Hoàng Nghĩa Đường, phụ trách Đội bóng đá Công an Hà Nội nhận được tin báo vội vã xuống gặp, thuyết phục họ về đội. Chơi trung vệ, Thành “C” được biết đến với lối đá hợp lý và hiệu quả, thu hồi bóng cực khéo. Hiển “coóc” thì nổi tiếng là một trong những trung phong xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thập niên 60-70, nổi bật với lối đá hào hoa, kỹ thuật chân trái điệu nghệ và tốc độ vượt trội. Người em út Sơn “nghé” chơi ở vị trí tiền vệ, vừa có sự điềm tĩnh của anh cả Thành “C” và kỹ thuật của người anh thứ Hiển “coóc”.

Ông Tô Hiền (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) cùng đội bóng Công an Hà Nội (Ảnh tư liệu)

Danh thủ Lưu Đình Tòng (bên phải) và người bạn vong niên Vũ Quang Minh (thân phụ tiền vệ tài hoa một thời của Công an Hà Nội Vũ Minh Hiếu)

Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến Tô Hiền, hậu vệ biên phải có nhãn quan sắc bén, bao quát tốt và tố chất thủ lĩnh. Chính bởi tố chất thủ lĩnh này, sau khi giải nghệ, ông trở thành huấn luyện viên rồi đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Trong dòng chảy lịch sử của Công an Hà Nội, ông Tô Hiền chính là nhịp cầu nối những bờ thời gian khác nhau, không chỉ chứng kiến sự thay đổi của Công an Hà Nội mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ở Tô Hiền có sự nghiêm khắc của người chiến sĩ và sự gần gũi của một người thầy. Trong quản lý chuyên môn, ông nghiêm khắc đến từng buổi tập, gò học trò vào tính tổ chức và tác phong chính quy. Nhưng đằng sau vẻ ngoài nguyên tắc ấy lại là một tấm lòng bao la chăm lo cho đời sống của từng cầu thủ. Cận kề bên ông trong những năm tháng bao cấp gian khó là chiếc cặp da sờn góc. Trong chiếc cặp ấy không chỉ có sổ sách chiến thuật, mà còn là nỗi trăn trở làm sao để học trò có thêm từng lạng thịt, từng hộp sữa để yên tâm cống hiến. Chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, một tập thể được gắn kết, được ghi nhận bởi tấm Huân chương Lao động hạng Ba lịch sử. Và cũng từ đó, những giá trị của Công an Hà Nội được truyền đi không chỉ bằng lời nói hay thành tích sân cỏ mà bằng cách sống, cách làm việc và cách đối xử với nhau.

Mỗi khi đề cập đến cái tên Công an Hà Nội, tất cả đều nghĩ về một biểu tượng. Bên cạnh chiếc phù hiệu Công an trên ngực áo là niềm tự hào tập thể cùng bản sắc được tạo nên bởi chất hào hoa của bóng đá Hà Nội hòa và tác phong chính quy, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm của người chiến sĩ. Tiếp mạch nguồn thiêng liêng ấy, bước sang thập niên 1990, người hâm mộ Thủ đô lại đắm say trước một lứa cầu thủ tài hoa xuất chúng của Công an Hà Nội. Làm sao có thể quên chiến binh lăn xả hết mình Mai Tiến Dũng, những đường chuyền đầy ngẫu hứng của “nghệ sĩ sân cỏ” Vũ Minh Hiếu hay những pha dứt điểm làm nức lòng khán đài của tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành… Họ đã viết nên một chương sử lãng mạn, giữ cho cái tên Công an Hà Nội luôn nằm trong trái tim của hàng triệu cổ động viên.

Cầu thủ Vũ Minh Hiếu tiếp nối các thế hệ cha, chú (Ảnh tư liệu)

Để một thương hiệu, một màu áo trường tồn!

Và cho đến hôm nay, khi phiên hiệu Công an Hà Nội tái sinh rực rỡ trong kỷ nguyên chuyên nghiệp, ngọn lửa được tạo nên bởi các thế hệ Bùi Nghẽn, Thìn A, Tô Hiền, Hiển “coóc”, Minh Hiếu, Tuấn Thành… lại bùng lên mạnh mẽ. Đồng thời, người hâm mộ lập tức được thấy lại thứ DNA quen thuộc ấy ở một quy mô mới.

Trong lễ mừng chức Vô địch V-League 2023, cựu danh thủ Hiển “coóc” đã dặn dò thế hệ đàn em nỗ lực duy trì lối chơi hào hoa, biết khiêm tốn và luôn khát khao cống hiến để làm giàu thêm thành tích vẻ vang của đội bóng ngành Công an. Cùng với đó, phát huy truyền thống của Công an Hà Nội trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ Phạm Trọng Khanh - một trong những thế hệ cầu thủ đầu tiên và là biểu tượng tinh thần của Công an Hà Nội từng nổi tiếng với lời động viên đồng đội trên tuyển khi bước ra sân, rằng: “Các đồng chí hãy ngẩng cao đầu vì Quốc kỳ mà đá!” - đó như một mệnh lệnh từ trái tim. Với cầu thủ Công an Hà Nội, ra sân là thực hiện nhiệm vụ. Họ chơi bóng bằng trái tim nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc mãnh liệt và ý chí chiến đấu kiên cường, quyết không bao giờ bỏ cuộc.

Chính nhờ nền tảng tác phong ấy, rất nhiều cầu thủ Công an Hà Nội khi lên đội tuyển thường được ban huấn luyện tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân. Từ Nguyễn Văn Nhã, Phạm Trọng Khanh đến Tô Hiền và Nguyễn Quang Hải, những người đội trưởng mang phù hiệu Công an Hà Nội không chỉ chỉ huy bằng chuyên môn mà còn bằng sự mẫu mực, tinh thần chiến đấu và đóng vai trò chất keo kết dính các nhân tố thành một khối thống nhất.

70 năm đã đi qua. Bóng đá bước sang thời đại mới và nhiều thế hệ đã tới, cống hiến và rời đi. Tuy nhiên sợi chỉ đỏ làm nên bản sắc Công an Hà Nội vẫn ở đó - kế thừa để tiếp nối, tiếp nối để phát triển, và phát triển nhưng không quên mình đã bắt đầu từ đâu - đó chính là cách để một thương hiệu, một màu áo trường tồn!