Các đơn vị Vùng 3 Hải quân trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thành Hương đảng viên thuộc Chi bộ Đội Hỏa lực, Lữ đoàn 680 và đồng chí Phạm Quang Minh, Chi bộ Trạm 67, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại tá Nguyễn Duy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 680 trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị đã trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa và chúc mừng các đồng chí. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.

Chỉ huy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 tặng hoa chúc mừng đảng viên

Chỉ huy hai đơn vị mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

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