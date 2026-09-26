Các đơn vị thuộc Học viện Hải quân tổ chức hoạt động Trung thu

Tối 25-9, các đơn vị trực thuộc Học viện Hải quân tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề "Đêm hội Trăng rằm".

Chương trình Trung thu tại Trung tâm Huấn luyện thực hành và Huấn luyện kíp tàu.

Tại các cơ quan, khoa, đơn vị, chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian, múa lân, giao lưu, phá cỗ... Dịp này, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng gửi lời thăm hỏi, quan tâm, động viên đến con em cán bộ, nhân viên.

Trước đó, đoàn công tác học viện đã đến thăm, tặng quà gia đình em Đoàn Bùi Uyên Phương (phường Nha Trang) là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu.

Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ tổ chức hoạt động Trung thu cho các thiếu nhi.

Đoàn công tác học viện tặng quà cho con ngư dân nhận đỡ đầu nhân dịp Trung thu.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đời sống của bộ đội; tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên và học viên trong đơn vị.