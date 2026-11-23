Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24-11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ tối 24-11 đến đêm 25-11, từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 80-180mm, có nơi trên 250mm; đêm 23-11 và ngày 24-11, Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm, riêng vùng núi, trung du cục bộ trên 70mm; ngày và đêm 24-11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết và các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, có phương án chống rét cho bộ đội và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Quân đoàn 12 chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương thông tin kịp thời tình hình thời tiết cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh; rà soát phương án, kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình mưa, lũ…; chủ động sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng phối hợp thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến thời tiết để chủ động phòng, tránh.

Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết trên biển, có biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, phương tiện làm nhiệm vụ, đồng thời sẵn sàng lực lượng ứng phó, tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.