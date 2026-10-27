Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27-10 đến hết ngày 29-10, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 250mm.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; bảo đảm an toàn cho đơn vị và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công... Triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 12, Quân đoàn 34 và các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có đề nghị của địa phương.