Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18-11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19-11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Từ ngày 18 đến 19-11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Từ đêm 19 đến 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Từ trưa và chiều 18-11, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động Tổng đài 112; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Bộ đội Biên phòng TP Huế huấn luyện tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: VÕ TIẾN

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với sở, ban, ngành kiểm tra, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức ém lót sẵn lực lượng, phương tiện tại các khu vực cô lập, chia cắt; chủ động lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng phối hợp thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm rõ tình hình thời tiết để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra.

Các Quân khu: 1, 2, 3; Quân đoàn: 12, 34; Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam, các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, phòng, chống rét cho bộ đội, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai khi có đề nghị.