Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới

Theo dự báo, ngày 8 và 9-11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C.

Từ đêm 8-11 đến ngày 12-11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 9-11 đến ngày 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết, bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến các hình thái thiên tai. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động của Tổng đài 112 trong 24/24 giờ; chủ động rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

Bộ đội Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đưa người dân vùng thiên tai tỉnh Khánh Hòa đến nơi an toàn. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn; có phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản.

Các quân chủng, quân đoàn, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.