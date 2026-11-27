Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ chiều 25 đến sáng 26-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn tập trung ở vùng trung - hạ du. Trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi mưa rất lớn (Lý Sơn hơn 400mm, Trà Khúc và khu vực trung tâm Quảng Ngãi 380-400mm).

Dự báo từ ngày 27 đến 30-11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân cùng các lực lượng trên địa bàn đóng quân tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp với sở, ban, ngành chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát thực tế, đặc biệt là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất đá; bố trí lực lượng, phương tiện, ém, lót sẵn tại các khu vực có nguy cơ bị cô lập, chia cắt; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời có phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở.

Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai các cấp.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền bảo đảm an toàn doanh trại, kho, trạm, xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng xuất cấp, vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khi có lệnh.