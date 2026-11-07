Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với mưa lớn và các hình thái thời tiết cực đoan

Theo dự báo, từ đêm 8-11 khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; từ ngày 9-11 đến 11-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực nam Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk mưa từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thực hiện công điện của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Trung Bộ. Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, tổ chức kíp trực tăng cường, duy trì thông tin liên lạc thông suốt; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) giúp dân gia cố lồng bè chống bão. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Phòng không – Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất; có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; chuẩn bị tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.