Theo dự báo, từ sáng 28 đến sáng 30-11, khu vực TP Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực TP Huế, phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa từ 100-250mm, cục bộ nơi trên 350mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26-11-2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 7757/CĐ-BTTM ngày 27-11-2026 của Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Các cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động của Tổng đài 112 tại các cấp 24/24 giờ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; đồng thời, có phương án bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giúp nhân dân phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi kè chắn ngăn nước lũ. Ảnh: VĂN TÁNH

Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình mưa, lũ; đồng thời thông tin kịp thời tình hình thời tiết cho nhân dân để chủ động biện pháp phòng, tránh.

Triển khai lực lượng, phương tiện giúp chính quyền địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tích cực hỗ trợ chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam cùng các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.