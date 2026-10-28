Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28-10 khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của gió mạnh trên biển; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, có phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ trên biển; sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh hỗ trợ người dân trên các lồng bè vào bờ tránh bão. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.