Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 25-11 đến sáng 26-11, khu vực từ TP Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 170mm. Từ chiều 27-11 đến sáng 30-11, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tiếp sau đợt mưa lớn đã và đang xảy ra, Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra; bảo đảm an toàn cho đơn vị và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên luyện tập phương án tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai phù hợp thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai. Triển khai lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, tích cực tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương.