Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với ảnh hưởng của El Nino

Những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường. Hiện tượng ENSO đang ở trạng thái El Nino, dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng, đồng thời có thể xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác.

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027; ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại Công văn số 11519/VP-NC ngày 3-11-2026 của Văn phòng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng thủ dân sự; chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn và nguy cơ sự cố, thiên tai trên địa bàn đóng quân, địa bàn làm nhiệm vụ.

Phối hợp với địa phương khẩn trương cập nhật phương án ứng phó theo các kịch bản nguồn nước và thiên tai, kể cả tình huống thiên tai bất lợi hơn dự báo, khoanh vùng các khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao, xác định cụ thể biện pháp xử lý. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên luyện tập phương án tìm kiếm cứu nạn. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có đề nghị; tham gia vận chuyển, cấp nước, chữa cháy rừng, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống nghiêm trọng, phức tạp và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ.

Chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng nước cho sinh hoạt, tăng gia, sản xuất phù hợp với khả năng cấp nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, nhất là các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Các quân khu chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp với sở, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, hoàn thiện phương án tiêu thoát nước, chống ngập khi có mưa lớn bất thường; phát huy phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra khu vực ngập lụt, lũ quét, sạt lở, cháy rừng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nắm chắc từng khu vực, từng hồ đập có nguy cơ cao. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất tại các địa bàn dễ bị ngập lụt chia cắt, cô lập; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực mất an toàn; tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ, vận chuyển, cấp nước cho nhân dân khi có yêu cầu.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, bổ sung dự trữ vật chất, lương thực, thuốc, trang bị, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ. Chủ động bố trí trong dự toán được giao, quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bảo đảm nhu cầu cấp bách, vượt khả năng của đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền sẵn sàng hỗ trợ, vận chuyển, cấp nước hỗ trợ nhân dân khi có đề nghị của địa phương.

Bộ Tổng Tham mưu đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí Quân đội, Ban chỉ đạo 35, lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong phổ biến kiến thức, kỹ năng, nhân rộng mô hình hiệu quả và đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật.