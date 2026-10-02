Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó thời tiết cực đoan

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4-10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

Từ rạng sáng 5-10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8; từ ngày 6-10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4-10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện của Bộ Tổng Tham mưu về chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn. Duy trì nghiêm chế độ trực Tổng đài 112; khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, tổ chức điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định; bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị Quân đội chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá. Trong ảnh: Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh tuần tra, sẵn sàng ứng phó các tình huống về thiên tai, sự cố trên biển. Ảnh: qdnd.vn

Các Quân khu: 1, 2, 3, 4 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất; triển khai lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.