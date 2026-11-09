Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9-11, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 120mm. Mực nước sông Yên (Thanh Hóa) tại trạm Chuối lúc 9 giờ ngày 9-11 là 3,72m, trên báo động 3 là 0,22m và đang tiếp tục lên. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị các đơn vị:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 7185/CĐ-TM ngày 7-11-2026 của Bộ Tổng Tham mưu, Công điện số 4023/CĐ-CHCN ngày 4-11-2026 của Cục Cứu hộ-Cứu nạn về việc tập trung ứng phó các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động của Tổng đài 112 tại các cấp 24/24 giờ, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; chủ động rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai; duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

Quân khu 4 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị thuộc quyền kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với sở, ban, ngành xác định khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với các cơ quan liên quan giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 4 điều động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân và chính quyền địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.