Các đơn vị Quân đoàn 34 phối hợp tuyên truyền pháp luật, tặng quà học sinh khó khăn

Tại chương trình, các đơn vị trao kinh phí của Bộ Quốc phòng tặng 35 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền gần 260 triệu đồng. Những phần quà góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9 phát biểu tại chương trình.

Các em học sinh nhận quà tại chương trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 500 bà con nhân dân địa phương. Nội dung tập trung vào những quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống và tình hình địa bàn. Thông qua tuyên truyền trực tiếp, kết hợp trao đổi, giải đáp thắc mắc, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Hoàng Thanh Đức, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9 nhấn mạnh: Các hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với nhân dân, góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Đồng chí mong muốn địa phương, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em học sinh vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành công dân có ích cho xã hội; đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.