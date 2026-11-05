Các đơn vị Quân đoàn 34 phối hợp tuyên truyền pháp luật

Tham dự chương trình có Phó Chính ủy Sư đoàn 9, Đại tá Hồ Viết Quảng; Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34, Thượng tá Hoàng Thanh Đức cùng đại diện lãnh đạo xã Tân Thành, ban giám hiệu các trường học, giáo viên, phụ huynh, học sinh và đông đảo người dân địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Toản

Hội nghị nghe giới thiệu những quy định pháp luật gắn với đời sống và tình hình thực tế trên địa bàn. Phần tuyên truyền trực tiếp được kết hợp với trao đổi, giải đáp thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân. Qua đó, các đơn vị vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027". Hoạt động tại xã Tân Thành có sự phối hợp giữa các đơn vị quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đưa những nội dung pháp luật thiết thực đến với người dân.

Trong khuôn khổ chương trình "Nâng bước em tới trường", các đơn vị trao 35 phần quà từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, mỗi phần trị giá 7,4 triệu đồng. Các phần quà được dành cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Với tổng kinh phí 259 triệu đồng, chương trình góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình, động viên các em tiếp tục đến trường và nỗ lực học tập.