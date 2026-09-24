Các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo phường Phan Thiết cùng các ngành, đoàn thể phường thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn tại Tổ dân phố 15

Tại phường Phan Thiết, trước những thiệt hại do mưa lớn gây ra, lãnh đạo phường đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị sập, sạt lở tại Tổ dân phố 15. Phường hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/hộ để người dân có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại.

Cùng với đó, lực lượng dân quân phường được huy động hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ phải di dời. Lực lượng chức năng cũng sử dụng cát để bồi nền, lấp vào vị trí đường bị sụt lún nhằm hạn chế nước chảy gây xói lở.

Lực lượng Biên phòng kiểm tra tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng ngập

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, lãnh đạo phường Phan Thiết yêu cầu các ngành, đoàn thể phối hợp với các tổ dân phố tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lớn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Lực lượng dân quân tại các địa phương luôn có mặt tại nơi xung yếu sẵn sàng hỗ trợ người dân

Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở bờ sông tại Tổ dân phố 15, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tại xã Hàm Thuận, trước tình trạng nước lũ dâng cao tại Tổ 3 và Tổ 11, thôn Phú Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã khẩn trương cử 14 cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đến hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Giúp dân di chuyển tài sản đến nơi khô ráo trước nguy cơ nước đang dâng cao

Cùng với việc tổ chức lực lượng bám địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Thuận duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, những hộ dân có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ dân quân được phân công bám từng địa bàn để kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, giăng dây cảnh báo, thường xuyên theo dõi các vị trí ngầm, tràn, nơi nước chảy xiết, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Lực lượng, phương tiện, trang bị cũng được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ di dời người dân khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng di dời tài sản, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi nước dâng lên

Tại phường Mũi Né, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại Tổ dân phố 5, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 30 hộ dân. Có thời điểm mực nước tại khu vực ngập sâu khoảng 1 m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều tối 23/9, Đồn Biên phòng Mũi Né cử 8 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự phường và Tổ dân phố 5 hỗ trợ người dân. Đơn vị còn huy động 1 máy bơm để bơm thoát nước khỏi khu vực ngập, góp phần giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Đồn Biên phòng Mũi Né sử dụng máy bơm để bơm thoát nước khỏi khu vực nhà dân bị ngập

Trước tình hình mưa lớn còn có thể diễn biến phức tạp, các lực lượng tại các địa phương đang tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, bám địa bàn, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân; qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã Cát Tiên, theo Chủ tịch UBND xã Trần Thị Thế Ngọc cho biết, trước tình trạng mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch, kết nối tiêu thụ và vận chuyển nông sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức ở xã Cát Tiên cùng chung tay hỗ trợ thu hoạch nông sản do ngập úng

Trong đó, hơn 1,5 ha khoai từ đang vào vụ thu hoạch của gia đình ông Vũ Quang Vinh, thôn 4, xã Cát Tiên bị ngập úng, đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nếu không được thu hoạch kịp thời.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Cát Tiên đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân và người dân cùng chung tay hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ khoai cho gia đình ông Vinh.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức xã Cát Tiên cùng chung tay hỗ trợ thu hoạch nông sản do ngập úng

Đồng thời, các lực lượng, đơn vị trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển, giao khoai tận nơi cho người mua, tạo thuận lợi để nông sản nhanh chóng được tiêu thụ trong thời gian ngắn.