Các đơn vị, địa phương nào dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công ?

Theo công bố của Sở Tài chính TP, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 của TP được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 17.191 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương: hơn 3.395 tỷ đồng, ngân sách địa phương: hơn 13.796 tỷ đồng); tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của TP do HĐND TP và UBND TP giao hơn 18.465 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương: hơn 3.386 tỷ đồng, ngân sách địa phương: hơn 15.078 tỷ đồng). Đầu năm 2026, TP đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho các đơn vị và địa phương là 18.465,244 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao (trong đó, ngân sách trung ương: 3.386,974 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 15.078,270 tỷ đồng). Tính đến hết tháng 9-2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 13.265,629 tỷ đồng, bằng 77,16% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (bình quân cả nước giải ngân đạt 52,9%) và bằng 71,84% kế hoạch vốn HĐND TP, UBND TP giao. Mức giải ngân bình quân chung của TP là 77,16%.

Thi công Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong tổng số vốn đã giải ngân 13.265,629 tỷ đồng, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 8.936,666 tỷ đồng, chiếm 67,4% tổng giá trị giải ngân; giá trị tạm ứng đạt 4.328,963 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng giá trị giải ngân. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị và địa phương, đối với khối các Ban QLDA Đầu tư xây dựng thuộc UBND TP: Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng: 1.443,188 tỷ đồng/1.672,646 tỷ đồng kế hoạch, đạt 86,28%; Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng: 3.747,150 tỷ đồng/4.557,436 tỷ đồng kế hoạch, đạt 82,22% (2 Ban QLDA này đều trên mức giải ngân bình quân chúng của TP); Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng: 2.333,354 tỷ đồng/3.353,475 tỷ đồng kế hoạch, đạt 69,58% (dưới mức giải ngân bình quân chung của TP).

Thi công công trình cầu Biện.

Đối với khối các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP: có 6 sở, ban, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung TP, gồm: Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (100,00%), Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng (99,21%), Sở Giáo dục và Đào tạo TP (97,76%), Văn phòng Thành ủy (85,71%), Sở Khoa học và Công nghệ TP (84,56%), Sở Y tế TP (79,53%); có 16 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của TP, gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (76,87%), Công an TP (65,21%), Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng (63,37%), Bộ Chỉ huy Quân sự TP (62,38%), Trung tâm Phát triển quỹ đất TP (58,74%), Sở Xây dựng TP (55,02%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP (47,18%), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (44,65%), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP (24,92%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (16,99%), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP (8,44%), Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam (1,04%), Trường Cao đẳng Đà Nẵng (0,29%), Sở Công Thương TP (0%), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP (0%), Trung tâm Phát triển hợp tác Quốc tế và Dịch vụ đối ngoại (0%).

Thi công Dự án cải tạo và nâng cấp Công viên 29-3.

Đối với khối các phường, xã thuộc UBND TP: có 15/93 phường, xã có tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của TP, gồm: Phước Chánh (93,77%), Thu Bồn (90,55%), Phước Năng (88,67%), Hòa Khánh (87,37%), Hải Châu (87,37%), Khâm Đức (84,92%), Xuân Phú (84%), An Hải (82,71%), Điện Bàn Bắc (81,67%), Liên Chiểu (80,36%), Sơn Cẩm Hà (80,07%), Tây Giang (79,92%), Thăng Trường (79,62%), Phước Thành (78,12%), Nam Phước (77,28%); các xã, phường còn lại đạt tỷ lệ dưới mức giải ngân bình quân chung của TP.

PHÚ NAM